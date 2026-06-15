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FRANCE

FC Nantes : les Kita ont déjà imposé deux renforts à Der Zakarian !

Par Bastien Aubert - 15 Juin 2026, 21:00
Michel Der Zakarian

Selon nos informations, Michel Der Zakarian pourrait voir débarquer deux jours inattendus à la reprise du FC Nantes.

Le retour annoncé de Michel Der Zakarian suscite beaucoup d’attentes chez les supporters du FC Nantes. Chargé de relancer un club en quête de stabilité, le technicien arménien devra rapidement prendre ses marques et évaluer les forces en présence. Mais selon nos informations, tout ne dépendra pas forcément de lui.

Deux jeunes du FC Nantes attendus à la reprise

En effet, Sacha Ziani et Moustapha Dabo devraient être présents dès la reprise de l’entraînement avec le groupe professionnel. Cette décision aurait été actée depuis plusieurs jours par la direction nantaise, bien avant la prise de fonction officielle de Michel Der Zakarian. Les deux jeunes talents devraient ainsi avoir l’occasion de se montrer durant la préparation estivale et tenter de convaincre le staff technique qu’ils méritent une place dans la rotation cette saison.

Cette promotion aurait été validée en amont par les dirigeants du FC Nantes afin de ne pas se retrouver le bec dans l’eau à la reprise.  Autrement dit, le choix de voir Ziani et Dabo intégrer le groupe professionnel ne serait pas directement lié à une demande de Michel Der Zakarian. Une situation qui pourrait surprendre alors que le nouvel entraîneur n’a pas encore eu l’opportunité d’évaluer lui-même l’ensemble des profils présents au club.

La jeunesse enfin au cœur du projet du FC Nantes ?

Cette orientation pourrait toutefois confirmer une volonté récurrente du FC Nantes : valoriser les jeunes éléments issus de son centre de formation. Dans un contexte économique où les marges de manœuvre restent limitées, le développement de talents maison constitue un levier important pour renforcer l’effectif tout en préparant l’avenir.

Reste désormais à savoir si Sacha Ziani et Moustapha Dabo sauront saisir cette opportunité et convaincre Michel Der Zakarian de leur accorder une place durable au sein du groupe professionnel. Une chose est sûre : avant même son retour officiel sur le banc du FC Nantes, le technicien découvre déjà certaines décisions prises par sa direction. De quoi lancer les premiers débats autour de la future organisation des Canaris.

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