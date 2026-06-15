Courtisé par le FC Nantes puis le RC Lens cet été, Olivier Pantaloni va devenir le prochain entraîneur de l’OGC Nice.

Le suspense touche à sa fin pour Olivier Pantaloni. Courtisé par plusieurs clubs français ces dernières semaines, dont le FC Nantes et le RC Lens, le technicien corse a finalement tranché pour son avenir. Il devrait poursuivre sa carrière sur la Côte d’Azur. Après une saison remarquée à la tête du FC Lorient, l’entraîneur de 59 ans figurait parmi les profils les plus convoités du marché français. Son nom avait notamment circulé dans plusieurs clubs en quête d’un nouveau souffle. Mais selon Ouest-France, sa décision est désormais prise.

Direction Nice pour deux saisons

Olivier Pantaloni va devenir le nouvel entraîneur de l’OGC Nice. L’ancien coach du FC Lorient devrait rapidement parapher un contrat de deux ans avec les Aiglons, qui tenaient à s’attacher les services d’un technicien expérimenté pour lancer un nouveau cycle. Un choix qui met fin aux spéculations entourant son avenir.

Depuis son annonce de quitter Lorient il y a deux mois, Pantaloni avait suscité de nombreuses convoitises. Grâce à une solide saison conclue à la 10e place de Ligue 1 avec les Merlus, plusieurs clubs s’étaient renseignés sur sa situation. Le FC Nantes faisait partie des prétendants, tout comme le RC Lens, qui cherchait alors le successeur de Pierre Sage.

Des retrouvailles immédiates avec Lorient

Finalement, aucun de ces dossiers n’a abouti, l’entraîneur ayant privilégié le projet niçois. Le calendrier offre déjà un joli clin d’œil à Olivier Pantaloni. Dès la première journée de Ligue 1, programmée le week-end du 22 août, son nouvel employeur recevra… Lorient à l’Allianz Riviera.

Un rendez-vous forcément particulier pour celui qui a longtemps dirigé les Merlus et qui retrouvera très vite un club avec lequel il a laissé une excellente image. Un nouveau défi débute donc pour Pantaloni, qui va tenter de confirmer à Nice les belles choses réalisées ces dernières saisons en Ligue 1.