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FRANCE

RC Lens : le message très classe de Pierre Sage au peuple sang et or après son départ

Par Bastien Aubert - 15 Juin 2026, 19:30
Pierre Sage (RC Lens)

Officiellement parti, Pierre Sage a diffusé un message aux supporters du RC Lens.

Quelques minutes après l’officialisation de son départ vers Crystal Palace, Pierre Sage a tenu à adresser un message fort aux supporters du RC Lens. Un départ propre, sans tension, mais avec beaucoup d’émotion pour celui qui aura marqué une saison historique à Bollaert. Le technicien quitte les Sang et Or après une aventure particulièrement marquante, ponctuée de succès et d’un lien fort avec le public lensois.

Un message simple, puissant et rempli d’émotion

Dans un texte publié à destination du “Peuple Sang et Or”, Pierre Sage a livré des mots forts, à la hauteur de son passage dans le Nord :

« Peuple Sang et Or
J’ai 3 choses à vous dire :
D’abord, BRAVO pour cette année historique que nous avons vécue ensemble. Ensuite, MERCI pour tous ces moments où nous avons uni notre courage et notre force pour porter haut les couleurs de ce club magnifique, le RC Lens. Et enfin, AU REVOIR, vous resterez à jamais dans mon esprit et dans mon cœur. Que l’histoire continue… »

Un message qui résume parfaitement la relation construite entre le coach et les supporters du RC Lens.

Une saison qui restera gravée au RC Lens

Durant son passage, Pierre Sage a conduit le RC Lens vers une saison mémorable, marquée par des performances fortes et une dynamique collective saluée bien au-delà de la Ligue 1. Son travail a permis au club de franchir un cap, en installant une identité de jeu claire et un état d’esprit combatif qui a rapidement séduit Bollaert.

Son départ vers le Crystal Palace s’inscrit dans la continuité logique de son évolution professionnelle, mais laisse forcément un vide dans le Nord. Pour les supporters, ce message vient renforcer l’image d’un entraîneur respectueux, profondément attaché à son passage à Lens. Un adieu sans rupture, mais avec reconnaissance mutuelle. Et à Bollaert, ce genre de lien ne s’efface jamais vraiment.

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