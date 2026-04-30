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RC Lens Mercato : après Saint-Maximin, Sage lance les hostilités pour un transfert prioritaire

Par William Tertrin - 30 Avr 2026, 22:30
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Pierre Sage

Le RC Lens continue de construire son projet sous Pierre Sage avec une ligne directrice claire : renforcer l’effectif intelligemment, sans déstabiliser l’équilibre du groupe. Alors que la prolongation d’Allan Saint-Maximin a été évoquée, un autre dossier devient de plus en plus stratégique en interne : celui à Saud Abdulhamid.

Abdulhamid, la montée en puissance inattendue à Lens

Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Rome dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le latéral droit saoudien s’est progressivement imposé dans la hiérarchie lensoise. Profitant notamment des absences de Ruben Aguilar sur blessure, Abdulhamid a su saisir sa chance, et cumule désormais 3 buts et 7 passes décisives.

Pierre Sage ne cache d’ailleurs pas sa satisfaction face à son évolution, comme rapporté par Lensois.com :

« Le fait que Saud joue plus, ça lui a permis de prendre plus de repères, de prendre plus de confiance, plus d’initiative, de montrer tout le talent qu’il a. Et aujourd’hui, c’est vrai qu’il est à son niveau maximal, je pense, mais il a encore de la marge. »

Une montée en puissance confirmée par le staff lensois, qui estime que le joueur est devenu un élément structurant du couloir droit.

Un joueur que Lens veut absolument conserver

Si son prêt comprend une option d’achat, le RC Lens réfléchit déjà à activer le dossier sur le long terme. Le club assume désormais son intention de poursuivre l’aventure avec lui.

Pierre Sage est clair sur le sujet :

« S’il faut se projeter sur l’année prochaine, à partir du moment où les perspectives et ce qu’on vient d’évoquer, en regardant un peu dans le rétroviseur, est positif, il n’y a pas de raison qu’on n’essaie pas d’aller visiter ce qui se passera ensuite ».

En plus du dossier de la prolongation d’Allan Saint-Maximin qui reste encore incertain, le cas Saud Abdulhamid apparaît comme un transfert prioritaire pour assurer le poste de piston droit, potentiellement aussi important que certaines recrues plus médiatiques.

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