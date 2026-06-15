À LA UNE DU 15 JUIN 2026
[19:40]PSG Mercato : en plein Mondial, Bouaddi (LOSC) a déjà une nette préférence pour son avenir 
[19:30]RC Lens : le message très classe de Pierre Sage au peuple sang et or après son départ
[19:20]OM Mercato : énorme coup dur avant le passage devant la DNCG ! 
[19:06]RC Lens : le départ de Pierre Sage est officiel, Toppmöller peut arriver !
[19:00]OL Mercato : une recrue officialisée, Michele Kang rappelle une figure historique du club
[18:40]RC Lens Mercato : Toppmöller reçoit une bombe à retardement estampillée FC Nantes dans le vestiaire
[18:20]ASSE Mercato : la priorité estivale de Cathro a fuité, c’est une énorme surprise !
[18:00]FC Nantes Mercato : la priorité estivale de Der Zakarian a fuité !
[17:40]France – Sénégal : Deschamps donne des nouvelles de Dembélé et désigne le favori de la Coupe du Monde
[17:20]OM : pluie de bonnes nouvelles avant le verdict de l’UEFA en Ligue Europa !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Toppmöller reçoit une bombe à retardement estampillée FC Nantes dans le vestiaire

Par Bastien Aubert - 15 Juin 2026, 18:40
Dino Toppmöller
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Pas encore arrivé sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller va devoir gérer un premier casse-tête dans le vestiaire des Sang et Or.

Le mercato des portiers s’accélère en Ligue 1 : le SCO d’Angers a frappé un joli coup en sécurisant l’arrivée d’Anthony Lopes en provenance du FC Nantes. Une signature qui change la donne pour Hervé Koffi, pourtant auteur d’un prêt convaincant la saison passée en provenance du RC Lens. Le portier burkinabé espérait prolonger son aventure à Angers, mais l’arrivée de Lopes referme la porte à une continuité.

Retour compliqué pour Koffi au RC Lens ?

Ce changement a des répercussions directes sur le RC Lens, qui récupère donc Hervé Koffi dans son effectif. Mais la situation du gardien ne semble pas entrer dans les plans du futur entraîneur lensois, Dino Toppmöller. Selon les tendances actuelles, le club artésien envisagerait de lui trouver une porte de sortie afin de clarifier la hiérarchie des gardiens, notamment avec la présence de Robin Risser, considéré comme un projet prioritaire.

Le club artésien ne souhaiterait pas empiler les profils au même poste et cherche à structurer son effectif autour d’une hiérarchie claire. Dans cette logique, le retour de Koffi apparaît davantage comme une étape intermédiaire que comme une réelle relance sportive dans le projet lensois.

Toppmöller face à un premier casse-tête

La direction pourrait donc rapidement acter un départ, afin de permettre au joueur de retrouver du temps de jeu ailleurs. Pour Dino Toppmöller, futur entraîneur du RC Lens, ce dossier représente déjà un premier chantier délicat.

Entre gestion des gardiens, équilibre du vestiaire et cohérence sportive, le technicien allemand devra rapidement trancher sur l’avenir de Koffi. Ce qui devait être une simple formalité de mercato prend donc des allures de premier test stratégique avant même le début de sa prise de fonction officielle.

RC LensFC Nantes

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
À lire aussi
Vidéos foot : FC Nantes, RC Lens