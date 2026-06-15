Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Pas encore arrivé sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller va devoir gérer un premier casse-tête dans le vestiaire des Sang et Or.

Le mercato des portiers s’accélère en Ligue 1 : le SCO d’Angers a frappé un joli coup en sécurisant l’arrivée d’Anthony Lopes en provenance du FC Nantes. Une signature qui change la donne pour Hervé Koffi, pourtant auteur d’un prêt convaincant la saison passée en provenance du RC Lens. Le portier burkinabé espérait prolonger son aventure à Angers, mais l’arrivée de Lopes referme la porte à une continuité.

Retour compliqué pour Koffi au RC Lens ?

Ce changement a des répercussions directes sur le RC Lens, qui récupère donc Hervé Koffi dans son effectif. Mais la situation du gardien ne semble pas entrer dans les plans du futur entraîneur lensois, Dino Toppmöller. Selon les tendances actuelles, le club artésien envisagerait de lui trouver une porte de sortie afin de clarifier la hiérarchie des gardiens, notamment avec la présence de Robin Risser, considéré comme un projet prioritaire.

Le club artésien ne souhaiterait pas empiler les profils au même poste et cherche à structurer son effectif autour d’une hiérarchie claire. Dans cette logique, le retour de Koffi apparaît davantage comme une étape intermédiaire que comme une réelle relance sportive dans le projet lensois.

Toppmöller face à un premier casse-tête

La direction pourrait donc rapidement acter un départ, afin de permettre au joueur de retrouver du temps de jeu ailleurs. Pour Dino Toppmöller, futur entraîneur du RC Lens, ce dossier représente déjà un premier chantier délicat.

Entre gestion des gardiens, équilibre du vestiaire et cohérence sportive, le technicien allemand devra rapidement trancher sur l’avenir de Koffi. Ce qui devait être une simple formalité de mercato prend donc des allures de premier test stratégique avant même le début de sa prise de fonction officielle.