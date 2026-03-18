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[13:08]RC Lens – Angers : Sage parle de Koffi, annonce une bonne nouvelle et fait une annonce sur l’avenir d’Abdulhamid 
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RC Lens – Angers : Sage parle de Koffi, annonce une bonne nouvelle et fait une annonce sur l’avenir d’Abdulhamid 

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 13:08
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Pierre Sage (RC Lens)
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Pierre Sage a tenu sa conférence de presse au RC Lens avant la réception du SC d’Angers, vendredi à Bollaert en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (20h45).

Le ton est donné. Avant le choc entre le RC Lens et Angers SCO, Pierre Sage a affiché ses ambitions et ses attentes en conférence de presse. Après la défaite frustrante face à Lorient (1-2), l’entraîneur lensois attend une réaction immédiate de ses joueurs. « L’état d’esprit du groupe est revanchard. On a le sentiment d’être passé à côté d’un résultat », a-t-il confié, pointant notamment un manque de créativité offensive : « On doit être plus performant dans le déséquilibre, autrement que par les centres. »

Saint-Maximin de retour dans le groupe

Sur le plan de l’effectif, une bonne nouvelle est tombée avec le retour d’Allan Saint-Maximin dans le groupe, tandis que la gestion d’Haidara reste prudente. Mais c’est surtout sur le mercato que Pierre Sage a lâché une information forte. Prêté par l’AS Rome, Saud Abdulhamid pourrait bien s’inscrire dans la durée au RC Lens. « Son évolution est liée au fait qu’il enchaîne les matches, il gagne en confiance. On souhaiterait faire en sorte qu’il reste au club », a-t-il affirmé. Un message clair qui confirme la volonté du club de lever l’option et d’en faire une pièce importante du projet.

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Sage encense Koffi 

Autre dossier évoqué : celui d’Hervé Koffi. Prêté à Angers, le gardien du RC Lens réalise une saison impressionnante. Et Pierre Sage ne cache pas sa satisfaction : « Il fait une saison exceptionnelle, qui n’est pas surprenante. » Une reconnaissance forte pour celui qui pourrait revenir avec un statut renforcé. Enfin, concernant le match à venir, Sage a précisé que Koffi, prêté, ne pourra pas affronter son club, tout comme Koyalipou. Un détail qui pourrait peser dans une rencontre qui fera encore le plein à Bollaert. 

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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