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FRANCE

RC Lens : Pouille balance, Haise rêvait déjà du Stade Rennais à Lens ! 

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 10:02
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Franck Haise (Stade Rennais)
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Arnaud Pouille, proche de Franck Haise, avoue que l’actuel entraîneur du Stade Rennais en pinçait déjà pour le club breton lorsqu’il était en poste au RC Lens.

Franck Haise est un vrai enfant du Stade Rennais. Invité de l’émission 100% Stade Rennais, Arnaud Pouille est revenu sur l’arrivée du technicien normand à Rennes. Le président exécutif n’a pas caché que l’entraîneur était déjà viscéralement attaché au club breton bien avant son départ du RC Lens.

« Quand je l’ai connu, il n’arrêtait pas de me parler du Stade Rennais »

« L’arrivée de Franck Haise ? Il s’est passé beaucoup de choses. Depuis 25 ans, je suis dans le sport et j’entretiens de très bonnes relations avec les entraîneurs. Franck fait partie de ceux avec qui je me suis parfaitement entendu. Mais il l’a dit lui-même, il n’est pas venu pour moi, il est venu pour le Stade Rennais. Quand je l’ai connu, il n’arrêtait pas de me parler du Stade Rennais. C’est assez cocasse de se retrouver quelques années après à Rennes », a confié Pouille.

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Le Stade Rennais vise l’Europe

Cette révélation montre à quel point Haise a toujours nourri un attachement pour le club breton, même lorsqu’il dirigeait le RC Lens. Un désir ancien qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie de long terme du Stade Rennais, qui vise la stabilité et la compétitivité. Pouille a également évoqué les ambitions européennes du club : « Il n’y a pas d’avenir lié à l’Europe, mais il y a une volonté commune et collective au club d’aller en Europe. » Actuellement septième de Ligue 1 avec 43 points, Rennes peut encore rêver d’une qualification pour les compétitions continentales, un objectif crucial pour valider le projet du club.

Un signal fort envoyé aux supporters 

Le message est clair : Haise n’est pas seulement un technicien venu pour le moment, il incarne une vision pour le Stade Rennais. Et pour Pouille, atteindre l’Europe est la prochaine étape indispensable pour que le projet prenne pleinement forme. Cette confidence de Pouille souligne également la cohérence du recrutement et de la direction sportive rennaise : attirer un entraîneur déjà passionné par le club, capable de porter une stratégie ambitieuse et de viser l’Europe, montre que le Stade Rennais pense sur le long terme. Pour les supporters, c’est un signal fort : Franck Haise n’est pas arrivé par hasard. 

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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