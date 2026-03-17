Prêté à Angers, Hervé Koffi (29 ans) continue de faire parler de lui. Entre performances remarquées et avenir incertain, le gardien du RC Lens pourrait devenir l’une des stars du mercato estival.

Hervé Koffi n’a jamais été aussi performant… et incertain. Prêté par le RC Lens à Angers, le gardien burkinabé brille cette saison avec le SCO, contribuant à faire de l’équipe la 5e meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 32 buts encaissés. Ses arrêts spectaculaires, comme celui sur coup franc face à l’OGC Nice ou sa réaction sur le lob d’Elye Wahi, prouvent qu’il est l’un des meilleurs du championnat, à égalité avec Robin Risser, le numéro 1 lensois.

Pourtant, son futur reste flou. « Je ne sais pas. Pour le moment je suis sous contrat avec Lens. Donc on verra bien ce qui va se passer, ce qu’ils vont décider. Le plus important pour moi c’est d’être heureux, de prendre du plaisir et de continuer à progresser », a confié Koffi à RFI. L’absence d’option d’achat ne ferme pas la porte à un maintien à Angers, si les clubs s’entendent et que la DNCG valide la situation.

Koffi se laisse désirer

Le gardien assume pleinement sa mission à Angers. « Il a été annoncé que je venais à Angers pour avoir du temps de jeu, mais dans ma tête c’est comme si je venais en mission. Parce que je savais que je devais participer d’abord au maintien, aux objectifs du club. Et j’avais aussi mes objectifs personnels : enchaîner les matchs, être performant et montrer ce que je savais faire », précise-t-il.

Avec le SCO confortablement installé à la 12e place, 13 points devant Auxerre, Hervé Koffi poursuit sa progression et attire forcément l’attention. Un été où plusieurs clubs pourraient se positionner pour un joueur capable de devenir l’un des grands noms du championnat. Son retour au RC Lens, sa prolongation ou un départ à Angers ou ailleurs : toutes les options restent ouvertes. Une chose est sûre : après cette saison, Koffi ne laisse personne indifférent.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France