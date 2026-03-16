Véritable marathonien de la Ligue 1 puisqu’il est le joueur qui court le plus, le milieu du RC Lens Adrien Thomasson est au cœur d’un challenge lancé par la LFP.

En fin de contrat en juin, Adrien Thomasson ne pouvait pas réaliser meilleure saison pour donner envie aux dirigeants du RC Lens de le prolonger. Avec 2 buts et 8 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues, le milieu de 32 ans a rarement été aussi en verve devant les buts adverses. Et il a rarement autant couru : selon la Ligue, il est le joueur de Ligue 1 qui abat le plus de kilomètres puisqu’à chaque match, il court en moyenne 12,4 km ! Un total impressionnant, surtout vu son âge. Ce qui a inspiré un challenge à la LFP et à son partenaire Strava, une application de running.

« Cours comme Thomasson ! »

Le challenge en question s’appelle « Cours comme Thomasson ! » et voici le but : il s’agit de parcourir en un maximum de deux sorties les 12,4 kilomètres parcourus en moyenne par le milieu du RC Lens. Il faut pour cela, bien évidemment, télécharger Strava et s’inscrire au jeu. Une fois ce challenge relevé, des places sont à gagner entre le 16 et le 29 mars pour le match de son choix !

Le marathonien Thomasson qui inspire la LFP et son partenaire, c’est quand même fort ! Et cela doit forcément donner envie au RC Lens de conserver son joueur. Adrien Thomasson a déjà une proposition entre les mains mais il réserve sa réponse. Ses déclarations très élogieuses envers Pierre Sage lors de son passage dans L’After laissent à penser qu’une issue positive est attendue dans ce dossier…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France