RC Lens : après Lorient, Sage a reconnu une erreur qui a coûté très cher

La défaite du RC Lens sur la pelouse du FC Lorient (2-1) a laissé des regrets. Après la rencontre, l’entraîneur lensois Pierre Sage n’a pas cherché d’excuses. Au contraire, le technicien a reconnu certaines limites dans le plan de jeu… et même une erreur personnelle concernant Florian Sotoca.

Une défaite frustrante pour le RC Lens

En déplacement en Bretagne pour la 26e journée de Ligue 1, Lens espérait poursuivre sa dynamique et prendre la tête du championnat. Mais les Sang et Or sont tombés face à une équipe lorientaise particulièrement solide. Malgré une réaction après la pause, les Artésiens ont fini par s’incliner 2-1, laissant passer une occasion importante dans la course en tête du championnat.

Après la rencontre, Pierre Sage a reconnu que son équipe avait eu du mal à trouver les solutions face au bloc adverse, notamment dans l’animation offensive.

« Quand les adversaires commencent à se regrouper, ça veut dire qu’ils ont en tête qu’on a un jeu offensif qui est plutôt efficace. C’est plutôt bon signe. Malheureusement, aujourd’hui, le problème qu’ils nous ont posé était trop élevé. On n’a pas réussi à le résoudre. Bravo à eux. Ils ont été suffisamment valeureux pour maintenir dans le temps, sachant qu’on est revenus malgré tout une fois dans le match. Ce sont des situations qu’on risque de rencontrer à nouveau. Il va falloir qu’on soit un peu meilleur dans la capacité qu’on a à déséquilibrer sur les côtés et à recevoir aussi des centres. Ils ont choisi une option efficace pour eux. Je me remets aussi en cause sur la présence de Florian Sotoca, qui a un bon jeu de tête et qui aurait pu entrer », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par nos confrères du 11 HDF.

Pierre Sage reconnaît une erreur avec Sotoca

Dans son analyse, le coach lensois a pointé un élément précis : l’absence d’impact dans la surface face à un bloc défensif regroupé. Une situation où le profil de Florian Sotoca aurait pu faire la différence. Attaquant emblématique du club artésien et l’un des joueurs les plus décisifs du RC Lens au XXIe siècle, Sotoca est notamment réputé pour son jeu aérien et son sens du collectif.

Pour Pierre Sage, sa présence aurait pu offrir une solution supplémentaire face à une défense lorientaise bien organisée. Le technicien a donc assumé publiquement ce choix tactique, reconnaissant qu’il aurait pu modifier le scénario de la rencontre. Mais il a finalement décidé de le laisser sur le banc, préférant les jeunes Bermont, Garnier, ou encore Fofana. Un message pas forcément idéal passé au taulier lensois et une erreur qui a sûrement coûté cher aux Lensois, qui ont tenté 58 centres, mais seulement 14 réussis… soit le plus haut total d’une équipe sur une rencontre dans le top 5 européen cette saison.

Un rappel à l’ordre avant le sprint final

Au-delà de cette autocritique, l’entraîneur lensois veut surtout voir cette défaite comme un avertissement pour la fin de saison. Le revers à Lorient rappelle que chaque match sera disputé jusqu’au bout et que Lens devra trouver davantage de solutions offensives face aux blocs bas.

Pour le RC Lens, l’objectif est désormais clair : rebondir rapidement afin de rester dans la lutte pour le podium et éviter que ce faux pas ne laisse trop de traces dans la course.