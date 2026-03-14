Ligue 1 : la défaite du RC Lens à Lorient déclenche une tempête, le PSG favorisé ?

La tension monte d’un cran dans la course au titre en Ligue 1. La victoire du FC Lorient face au RC Lens (2-1) a provoqué une vague de réactions particulièrement virulentes du côté des supporters lensois.

Entre décisions arbitrales contestées et sentiment d’injustice, cette rencontre pourrait bien laisser des traces. D’autant que ce résultat profite directement au leader du championnat, le Paris Saint-Germain, qui conserve une avance précieuse dans le sprint final.

Le but de Dieng fait enrager le RC Lens

Auteur de l’ouverture du score pour Lorient, Bamba Dieng confirme sa grande forme en 2026. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a inscrit son 9e but depuis le début de l’année civile, devenant l’un des joueurs les plus décisifs de cette seconde partie de saison.

Mais cette réalisation fait débat. Plusieurs observateurs estiment qu’une faute préalable aurait dû être sifflée sur un défenseur lensois. Une analyse partagée par de nombreux internautes et consultants.

Sur X, Mohamed Toubache-Ter n’a pas mâché ses mots :

« Lens se fait voler, c’est indéniable. L’arbitrage est catastrophique… il fausse cette fin de championnat ! »

Un avis qui a été largement relayé et commenté, alimentant la polémique autour de cette rencontre.

Les supporters lensois crient à l’injustice

Du côté des fans du RC Lens, la colère est montée très rapidement après la validation du but lorientais.

Le compte Culture Sang et Or a listé plusieurs décisions jugées contestables :

« Faute sur Sarr sur le but de Lorient, carton rouge pour la semelle sur Sangaré, la main sur la dernière action de la mi-temps… Thomas Léonard et la VAR ont décidé d’enfumer Lens cet après-midi. »

Dans la foulée, certains supporters sont allés encore plus loin, laissant entendre que l’arbitrage pourrait favoriser indirectement le PSG dans la course au titre.

Un internaute résume ce sentiment de frustration :

« En tout cas, on a bien vu à qui ils veulent donner le titre… »

Des déclarations fortes qui traduisent la tension extrême autour de la fin de saison et la pression qui pèse sur chaque décision arbitrale.

Sportivement, cette défaite pourrait peser très lourd. Le RC Lens voit le PSG conforter sa position en tête, tandis que l’OM et l’OL restent à l’affût du moindre faux pas.

Juste 1 mot sur l’arbitrage pr dire que le but lorientais aurait du être refusé, tte main offensive doit être sifflée et y’a main



Ca n’enlève rien à nos 30 premières minutes très insuffisantes ds l’intensité. On doit lâcher + vite le ballon



Y’a que Thauvin de dangereux devant https://t.co/UfaeWVkRsh — Lensoi💯s 🇫🇷🇵🇱 (@Kastolo9) March 14, 2026