À LA UNE DU 14 MAR 2026
[20:30]Real Madrid : Ester Expósito en plein coup de foudre, Mbappé au cœur d’une folle révélation !
[20:00]RC Lens : Pierre Sage hausse le ton après la claque à Lorient, Thauvin s’excuse
[19:30]OM : 3 joueurs se font détruire, les supporters explosent !
[19:06]Grenoble – ASSE : la compo de Montanier est tombée, Le Cardinal capitaine
[19:00]Ligue 1 : la défaite du RC Lens à Lorient déclenche une tempête, le PSG favorisé ?
[18:30]ASSE : une ambiance électrique pour les Verts à Grenoble, l’enfer promis à Brice Maubleu !
[17:51]Ligue 1 : un ancien de l’OM fait mal au RC Lens, il marche sur les pas de Greenwood
[17:30]FC Nantes : la sortie de Charlotte Lorgeré sur Ahmed Kantari met le feu chez les supporters !
[17:00]Real Madrid Mercato : la première recrue de l’été est bouclée, le FC Barcelone choqué !
[16:40]ASSE : qui doit être nommé capitaine en l’absence de Larsonneur ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Ligue 1 : la défaite du RC Lens à Lorient déclenche une tempête, le PSG favorisé ?

Par Laurent Hess - 14 Mar 2026, 19:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La tension monte d’un cran dans la course au titre en Ligue 1. La victoire du FC Lorient face au RC Lens (2-1) a provoqué une vague de réactions particulièrement virulentes du côté des supporters lensois.

Entre décisions arbitrales contestées et sentiment d’injustice, cette rencontre pourrait bien laisser des traces. D’autant que ce résultat profite directement au leader du championnat, le Paris Saint-Germain, qui conserve une avance précieuse dans le sprint final.

Le but de Dieng fait enrager le RC Lens

Auteur de l’ouverture du score pour Lorient, Bamba Dieng confirme sa grande forme en 2026. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a inscrit son 9e but depuis le début de l’année civile, devenant l’un des joueurs les plus décisifs de cette seconde partie de saison.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Mais cette réalisation fait débat. Plusieurs observateurs estiment qu’une faute préalable aurait dû être sifflée sur un défenseur lensois. Une analyse partagée par de nombreux internautes et consultants.

Sur X, Mohamed Toubache-Ter n’a pas mâché ses mots :
« Lens se fait voler, c’est indéniable. L’arbitrage est catastrophique… il fausse cette fin de championnat ! »

Un avis qui a été largement relayé et commenté, alimentant la polémique autour de cette rencontre.

Les supporters lensois crient à l’injustice

Du côté des fans du RC Lens, la colère est montée très rapidement après la validation du but lorientais.

Le compte Culture Sang et Or a listé plusieurs décisions jugées contestables :
« Faute sur Sarr sur le but de Lorient, carton rouge pour la semelle sur Sangaré, la main sur la dernière action de la mi-temps… Thomas Léonard et la VAR ont décidé d’enfumer Lens cet après-midi. »

Dans la foulée, certains supporters sont allés encore plus loin, laissant entendre que l’arbitrage pourrait favoriser indirectement le PSG dans la course au titre.

Un internaute résume ce sentiment de frustration :
« En tout cas, on a bien vu à qui ils veulent donner le titre… »

Des déclarations fortes qui traduisent la tension extrême autour de la fin de saison et la pression qui pèse sur chaque décision arbitrale.

Sportivement, cette défaite pourrait peser très lourd. Le RC Lens voit le PSG conforter sa position en tête, tandis que l’OM et l’OL restent à l’affût du moindre faux pas.

RC LensLorient FCOLOMPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Lorient FC, OL, OM, PSG, RC Lens