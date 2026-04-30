À deux jours du déplacement à Lorient, le PSG reçoit des signaux contrastés mais globalement inquiétants sur l’état physique de son groupe.

Ce mercredi matin, les joueurs du PSG étaient réunis au centre d’entraînement pour une série de tests physiques destinés à évaluer leur condition générale après l’enchaînement des matchs récents. Une étape devenue presque incontournable dans la gestion de fin de saison. Selon RMC Sport, le constat global est clair : les organismes sont fortement sollicités.

Les joueurs du PSG ont tout donné

Les résultats des tests confirment une réalité connue en interne : le PSG tire sur la corde. Plusieurs éléments de l’effectif affichent une fatigue importante, conséquence directe du rythme élevé imposé ces dernières semaines entre championnat et échéances européennes.

Toujours selon la même source, beaucoup de joueurs sont arrivés en fin de cycle physique, avec des organismes fortement éprouvés par les charges de travail et l’intensité des matchs. Un état de fatigue généralisé qui n’inquiète pas outre mesure le staff, mais qui appelle clairement à une gestion plus fine des rotations dans cette dernière ligne droite.

Un signal important avant Lorient

Avant le déplacement à Lorient, ces données servent surtout à ajuster les derniers réglages. L’objectif est de préserver les cadres tout en maintenant un niveau de performance suffisant pour assurer les résultats attendus.

Dans un sprint final où chaque détail compte, la gestion physique devient un facteur clé de réussite. Le PSG le sait : éviter les blessures et maintenir un niveau d’énergie optimal sera déterminant pour terminer la saison dans les meilleures conditions.

Une bonne nouvelle malgré tout ?

Malgré la fatigue globale, le principal enseignement reste positif : aucun signal alarmant majeur n’a été détecté. Le groupe du PSG est certes fatigué, mais toujours compétitif et capable de répondre présent. De quoi aborder le déplacement à Lorient avec prudence… mais sans véritable inquiétude structurelle.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

02/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League