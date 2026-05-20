À LA UNE DU 20 MAI 2026
[12:40]OM, RC Lens, Stade Rennais : Lens passe à l’attaque pour Pablo Pagis !
[12:20]FC Nantes : dernière chance de sauver la saison aujourd’hui contre l’OM !
[12:00]OM : les supporters soufflent à Lorenzi un joueur lancé par Habib Beye à Rennes !
[11:40]ASSE : Romain Molina démonte Kilmer Sports et pointe un énorme problème chez les Verts
[11:20]RC Lens : Jean-Louis Leca a trouvé le plan parfait pour garder Mamadou Sangaré ?
[11:00]OL : Endrick fait ses adieux à Lyon avec un message bouleversant
[10:40]ASSE Mercato : Kilmer Sports tient ses deux premières recrues de l’été !
[10:20]OM : deux clubs anglais foncent sur un cadre marseillais
[10:00]Stade Rennais : deux départs majeurs dont un homme fort de Franck Haise ?
[09:30]ASSE : le PSG passe à l’action pour une pépite des verts

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais : Lens passe à l’attaque pour Pablo Pagis !

Par Louis Chrestian - 20 Mai 2026, 12:40
💬 Commenter
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le mercato autour de Pablo Pagis commence sérieusement à s’emballer. Considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs du football français, le joueur de Lorient attire déjà plusieurs grosses écuries de Ligue 1.

Mais selon Mohamed Toubache-Ter, un club aurait désormais pris une vraie longueur d’avance dans ce dossier : le RC Lens.

Le RC Lens accélère fortement sur Pablo Pagis

Sur X, Mohamed Toubache-Ter a lâché une véritable bombe mercato en annonçant que Lens pousse actuellement très fort pour tenter de recruter Pablo Pagis.

L’attaquant lorientais est pourtant suivi par plusieurs clubs ambitieux, notamment l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais.

Mais les Sang et Or semblent décidés à passer à l’action rapidement afin de doubler la concurrence.

Et surtout, le journaliste a ajouté un élément qui a immédiatement fait réagir les supporters lensois.

À un internaute qui lui demandait si l’opération était réellement possible pour Lens, Mohamed Toubache-Ter a répondu très clairement :

« C’est jouable. »

Une phrase courte mais lourde de sens, qui laisse entendre que le club artésien possède de vraies chances dans ce dossier.

Lorient réclame une énorme somme

Reste désormais à savoir si Lens sera capable d’aller au bout financièrement.

Car Lorient compte bien faire exploser les enchères pour son jeune talent offensif.

Il y a un peu plus de deux semaines, Mohamed Toubache-Ter avait déjà révélé les attentes très élevées des Merlus concernant le prix de Pablo Pagis :

« 15M€ c’est l’espoir de Lille & Lyon.
Lorient en attend 25M€ bonus compris (20 + 5). »

Un montant colossal qui confirme à quel point Lorient croit au potentiel de son attaquant.

Lens prêt à frapper un gros coup sur le mercato ?

Du côté du RC Lens, ce dossier s’inscrirait parfaitement dans la nouvelle stratégie impulsée par Jean-Louis Leca : miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel capables de devenir les futurs cadres du projet lensois.

Avec un profil explosif, polyvalent et encore très jeune, Pablo Pagis correspond parfaitement à ce type de recrutement.

Lens pourrait également profiter de sa future campagne européenne et de sa stabilité sportive pour séduire le joueur face à l’OM ou Rennes.

L’OM et Rennes toujours dans le coup

Attention toutefois à ne pas enterrer trop vite la concurrence.

L’OM pourrait être dans l’embuscade avec l’arrivée de Grégory Lorenzi dans l’optique de renforcer son secteur offensif cet été.

Quant au Stade Rennais, le club breton suit également le joueur depuis plusieurs mois et pourrait accélérer en cas de départs offensifs durant le mercato.

Mais une chose semble désormais claire : le RC Lens a décidé de prendre les devants dans le dossier Pablo Pagis.

Et les prochaines semaines pourraient rapidement faire monter la tension autour de l’un des gros dossiers mercato de Ligue 1.

RC LensLorient FCOMStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : Lorient FC, OM, RC Lens, Stade Rennais