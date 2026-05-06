RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles avant Nantes !

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Le RC Lens va devoir gérer une situation particulièrement délicate avant la réception du FC Nantes. Alors que les Sang et Or jouent gros dans la course à la Ligue des champions et veulent absolument conserver leur deuxième place, Pierre Sage devra composer avec une cascade d’absences majeures. Entre blessures, suspensions et gestion physique avant la finale, le coach lensois fait face à un véritable casse-tête.

Thauvin et Saint-Maximin forfaits

Première très mauvaise nouvelle pour Lens : Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin seront absents vendredi soir.

Les deux joueurs souffrent de petites alertes physiques et le staff lensois a préféré ne prendre aucun risque avant les échéances cruciales à venir.

Pierre Sage assume totalement cette gestion prudente.

« On pense aussi aux matchs qui précèdent la finale. À un moment ou à un autre, ils auront besoin de jouer pour retrouver du rythme. »

Même si l’objectif est évidemment de les préserver, ces absences représentent un énorme coup dur offensif pour les Sang et Or.

Une hécatombe au milieu de terrain

Et les problèmes ne s’arrêtent pas là pour le RC Lens.

Saud Abdulhamid, Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré seront également absents contre Nantes en raison de suspensions.

Pierre Sage va donc devoir reconstruire complètement son milieu de terrain pour cette rencontre capitale.

La doublette Andrija Bulatovic – Amadou Haidara devrait ainsi être alignée au coup d’envoi.

🚨 𝗙𝗟𝗢𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗧𝗛𝗔𝗨𝗩𝗜𝗡 🇫🇷 𝗘𝗧 𝗔𝗟𝗟𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧-𝗠𝗔𝗫𝗜𝗠𝗜𝗡 🇫🇷 𝗙𝗢𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧𝗦 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 ! ❌❤️💛



En plus de ces absence, le club devra se passer de Saud Abdulhamid, Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré, tous suspendus.



(Conf. de presse) pic.twitter.com/fP7v8Noimw — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 6, 2026

Pierre Sage veut croire en Bulatovic et Haidara

Malgré leur faible temps de jeu récent, Pierre Sage se montre très confiant concernant ses deux milieux.

Le technicien lensois a notamment rappelé la grosse prestation de Bulatovic lors du match aller à Nantes.

« Il avait répondu à l’exigence du match avec beaucoup d’efficacité. »

Concernant les profils, le coach estime que les remplaçants ressemblent beaucoup aux titulaires habituels.

« Amadou Haidara ressemble plus à Mamadou Sangaré et Bulatovic ressemble à Adrien Thomasson dans son jeu. »

Une manière de rassurer malgré les nombreuses absences.

Lens sous pression face au retour de Lyon

Au-delà des absences, le RC Lens ressent également une énorme pression sportive.

L’Olympique lyonnais revient très fort derrière et ne pointe plus qu’à quatre points.

Pierre Sage en est parfaitement conscient.

« On a le devoir absolu de gagner pour conforter notre deuxième place. »

Le coach lensois refuse totalement de penser à autre chose qu’à cette place de dauphin.

« Il serait hors de question de considérer une autre place que la deuxième. »

Pierre Sage reconnaît des problèmes mentaux

Le technicien lensois a également évoqué un autre sujet sensible : l’aspect mental.

Après plusieurs prestations décevantes ces dernières semaines, Pierre Sage reconnaît que la gestion psychologique devient essentielle dans ce sprint final.

« L’aspect mental est important pour nous. »

Le club a même renforcé son accompagnement psychologique afin d’aider les joueurs à gérer la pression.

Une rencontre déjà décisive

Avec autant d’absents et une pression énorme autour de la deuxième place, le match contre Nantes ressemble déjà à un énorme tournant dans la saison du RC Lens.

Entre la lutte pour la Ligue des champions et la préparation de la finale à venir, Pierre Sage devra trouver les bonnes solutions rapidement.

Et malgré les nombreuses mauvaises nouvelles, Lens n’a désormais plus le droit à l’erreur.