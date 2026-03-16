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Le verdict de l’intelligence artificielle est tombé pour la fin de saison de Ligue 1.

La course au titre et aux places européennes se précise en Ligue 1. Selon une projection basée sur l’intelligence artificielle, le scénario de fin de saison se dessine déjà avec plusieurs tendances fortes. Sans surprise, le PSG apparaît comme le grand favori pour le titre.

Le RC Lens reste accroché

Les Parisiens possèdent 93 % de chances d’être sacrés champions, une domination qui confirme leur avance au classement. Derrière, le RC Lens reste solidement installé dans la lutte pour le haut de tableau avec 78 % de chances de finir deuxième. Une projection toutefois légèrement revue à la baisse après la défaite surprise subie à Lorient ce week-end (1-2). La bataille pour la troisième place reste plus ouverte.

L’OM a sécurisé le podium

L’OM apparaît pour l’instant sur la troisième marche du podium avec 56 % de chances, prenant un petit avantage sur l’OL. Les Lyonnais, freinés par leur nul au Havre (0-0), descendent à 41 % dans ces projections. Derrière ce quatuor, la lutte pour les places européennes reste très serrée. Le LOSC Lille disposerait d’environ 25 % de chances de terminer cinquième, tandis que le Stade Rennais apparaît comme un candidat crédible pour la sixième place.

Peine perdue pour le FC Nantes ?

La situation est bien plus inquiétante dans le bas du classement. Le FC Nantes aurait désormais 60 % de chances de terminer à la 17e place, synonyme de relégation directe. Les Canaris sont même projetés loin derrière l’AJ Auxerre et l’OGC Nice dans la lutte pour le maintien. Dans ce contexte, le FCN devra probablement compter sur un miracle signé Vahid Halilhodzic pour inverser la tendance et éviter un retour en Ligue 2.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League