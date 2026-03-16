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Formé au FC Nantes, Georges-Kévin Nkoudou (Al Dirayah, 31 ans) a préféré signer à Marseille qu’au LOSC en 2015.

Il n’a jamais hésité. Ancien ailier de l’OM, Georges-Kévin Nkoudou a levé le voile sur les coulisses de son arrivée à Marseille en 2015. Dans une interview accordée au média Le Club des Cinq, l’international camerounais révèle même qu’il aurait pu signer à Marseille un an plus tôt… et qu’il avait aussi une autre option en Ligue 1 : le LOSC.

Une signature envisagée bien avant 2015

Formé au FC Nantes, Georges-Kévin Nkoudou s’était rapidement fait un nom en Ligue 1 entre 2013 et 2015 grâce à ses performances avec les Canaris. Ses prestations avaient déjà tapé dans l’œil de l’OM, qui suivait de près sa progression. Finalement, le transfert se concrétise lors du mercato estival 2015. Mais l’ailier de 31 ans assure aujourd’hui que tout aurait pu se faire bien plus tôt. « Je devais signer à Marseille l’année d’avant, mais ça, personne ne le sait. J’avais rencontré Labrune avec mon entourage, mais ça ne s’est pas fait. Je savais déjà que j’allais aller à Marseille la saison suivante », a-t-il affirmé.

Le LOSC également dans la course

Dans cette même interview, Nkoudou révèle qu’un autre club français était aussi sur le coup : le LOSC. Mais pour lui, le choix était déjà clair. « C’était soit Marseille, soit Lille, mais c’est impossible de dire non à l’OM, même en tant que Parisien. » À son arrivée sur la Canebière, l’ailier sait pourtant qu’il devra faire sa place dans un secteur offensif déjà bien fourni, notamment avec Florian Thauvin et Romain Alessandrini. « Quand j’arrive là-bas, je me sens prêt à m’imposer. Au début, j’étais vraiment dans l’apprentissage », se rappelle-t-il.

Une première saison plutôt réussie à l’OM

Finalement recruté en juin 2015, Nkoudou va rapidement trouver sa place dans l’effectif marseillais. Lors de la saison 2015-2016, il dispute 41 matches toutes compétitions confondues avec l’OM et inscrit 10 buts sous le maillot olympien. Un passage marseillais qui restera comme l’un des moments marquants de sa carrière… et qui aurait donc pu commencer encore plus tôt.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France