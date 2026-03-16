OM : Pierre Ménès annonce une terrible désillusion à venir pour Habib Beye

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Malgré une victoire précieuse de l’Olympique de Marseille face à AJ Auxerre (1-0), le scepticisme grandit autour du projet mené par Habib Beye. Si les Marseillais ont repris la troisième place de Ligue 1, la prestation collective a été vivement critiquée, notamment par Pierre Ménès, qui redoute déjà une fin de saison compliquée pour les Phocéens.

Une victoire qui ne masque pas les lacunes de l’OM

Sur le plan comptable, l’OM a réalisé une excellente opération grâce au but tardif d’Amine Gouiri. Trois succès consécutifs permettent au club marseillais de rester pleinement engagé dans la course à l’Europe.

Mais dans le contenu, la prestation a laissé perplexe. Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots pour qualifier la première période marseillaise.

« Cette victoire de l’OM a été pénible. En première mi-temps, j’ai rarement vu un OM aussi indigent au Vélodrome. »

Pour l’ancien consultant, le résultat positif ne doit pas masquer les difficultés structurelles d’une équipe qu’il juge encore trop irrégulière dans le jeu.

Habib Beye directement ciblé

Plus que les joueurs, c’est le discours du nouvel entraîneur olympien qui a suscité l’agacement du chroniqueur. Habib Beye avait en effet souligné la solidité et la maîtrise de son équipe après la rencontre.

Une analyse jugée incompréhensible par Ménès.

« J’ai longtemps écouté les analyses pointues d’Habib Beye au CFC. Ce n’est pas possible de croire qu’il pense ce qu’il dit quand il affirme que l’OM a fait un bon match. Il nous prend pour des jambons. »

Une sortie médiatique qui témoigne d’un climat d’exigence très fort autour du club marseillais, où chaque performance est scrutée et débattue.

Une fin de saison sous haute tension

Au-delà du simple match face à Auxerre, Pierre Ménès se projette déjà sur la suite du championnat. Selon lui, l’attitude affichée par l’OM pourrait annoncer de nouvelles déconvenues.

« Ce qu’on a vu contre Auxerre dans le comportement est très préoccupant. Ça laisse présager une désillusion de plus. »

Une analyse pessimiste qui contraste avec la dynamique actuelle des résultats. Car si Marseille enchaîne les victoires, le contenu reste fragile et dépend souvent d’exploits individuels.

Pour Habib Beye, le défi est donc clair : transformer cette série positive en véritable montée en puissance collective. Dans une Ligue 1 extrêmement serrée, la moindre baisse de régime pourrait coûter très cher dans la course au podium.

Entre résultats encourageants et doutes persistants, l’OM avance sur un fil. Et la pression médiatique, déjà intense, pourrait encore monter d’un cran dans les prochaines semaines.