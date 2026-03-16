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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Priorité de l’OM au cours du dernier mercato estival, Joel Ordoñez (Bruges, 21 ans) se rapproche du PSG.

Joel Ordoñez était à Paris ce week-end… Alors que le marché des transferts approche, le PSG pourrait bien frapper un nouveau coup en défense. Le club de la capitale s’intéresse de très près au jeune défenseur du Club Bruges, aperçu à Paris ces derniers jours. Une arrivée estimée autour de 40 millions d’euros se précise… et elle risque de rappeler quelques souvenirs à l’OM.

Joel Ordóñez aperçu à Paris

La photo n’est pas passée inaperçue. Sur Instagram, Joel Ordóñez a publié un cliché de lui près de la Tour Eiffel, confirmant sa présence dans la capitale ce week-end. Un détail qui relance immédiatement les rumeurs autour d’un possible transfert au PSG. Selon Paris Team, le club parisien travaille bien sur le dossier du défenseur équatorien. Sous contrat avec le Club Bruges, le joueur de 21 ans est aujourd’hui considéré comme l’une des grandes révélations défensives du championnat belge. Pour convaincre Bruges, le PSG pourrait débourser environ 40 millions d’euros, bonus compris.

Un ancien objectif prioritaire de l’OM

Ce dossier n’est pas totalement nouveau en France. Lors du dernier mercato estival, Joel Ordóñez figurait déjà parmi les cibles prioritaires de l’OM pour renforcer sa défense. Finalement resté en Belgique, le défenseur central a continué sa progression avec Bruges. Arrivé en 2022 en provenance d’Independiente del Valle, il s’est rapidement imposé grâce à sa puissance dans les duels, sa qualité de relance et une maturité impressionnante pour son âge. Ses performances ont attiré l’attention de nombreux clubs européens, mais c’est bien le PSG qui semble aujourd’hui le mieux placé.

Un duo équatorien avec Willian Pacho ?

En cas d’arrivée à Paris, Joel Ordóñez pourrait retrouver un compatriote bien connu : Willian Pacho. Déjà installé dans la défense parisienne depuis 2024, l’international équatorien s’est rapidement imposé comme un pilier du PSG. Il a notamment participé au sacre du club en Ligue des champions. Une charnière 100 % équatorienne pourrait ainsi voir le jour dans la capitale, avec deux profils jeunes, puissants et très prometteurs pour l’avenir.

Le PSG prépare l’après-Marquinhos

Ce possible transfert s’inscrit aussi dans la stratégie du PSG. Les dirigeants parisiens souhaitent continuer à rajeunir l’effectif tout en anticipant l’avenir de la défense. Avec Marquinhos qui approche de la fin de son cycle, Joel Ordóñez est vu comme un potentiel successeur à long terme dans l’axe.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League