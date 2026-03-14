PSG Mercato : un serial buteur de Luis Enrique loin de Paris cet été ?

La Juventus veut faire son marché au PSG, et a toujours l’espoir de rapatrier Randal Kolo Muani. Mais une solution de repli existe, et elle concerne un serial buteur de Luis Enrique.

Alors que la saison 2025‑2026 a encore quelques mois, le PSG est déjà au cœur des premières grandes rumeurs de mercato. Après un prêt remarqué en Serie A, Randal Kolo Muani serait de nouveau dans le viseur de la Juventus, et les dirigeants italiens s’intéresseraient désormais également à son coéquipier Gonçalo Ramos du PSG, selon les dernières informations venues d’Italie.

Retour de flamme pour Kolo Muani

L’histoire entre la Juve et Kolo Muani ne date pas d’hier. Prêté à Turin lors de la saison précédente, l’attaquant français avait su se montrer efficace, retrouvant du rythme et des buts loin de Paris (10 en 22 matchs). Malgré un passage mitigé dans la capitale, qui avait vu ses performances au PSG être jugées irrégulières, son profil continue de séduire les décideurs turinois. Actuellement prêté à Tottenham, « RKM » ne compte pas la même réussite, avec 4 buts en 31 matchs.

Aujourd’hui, la Vieille Dame envisagerait une nouvelle offensive pour l’inclure à son effectif la saison prochaine, soit via un transfert, soit par un prêt assorti d’une option d’achat. La relation de longue date entre le club italien et l’agent de Kolo Muani, Jorge Mendes, pourrait faciliter les discussions et relancer le dossier après plusieurs tentatives infructueuses.

Pour le PSG, qui pourrait ainsi libérer une place dans un secteur offensif déjà riche mais parfois figé dans ses automatismes, un tel départ offrirait des marges sportives et financières appréciables à l’aube d’un mercato estival qui s’annonce actif.

Gonçalo Ramos en Italie ?

Au‑delà de Kolo Muani, la Juventus disséminerait son radar sur un autre élément du PSG : Gonçalo Ramos. Un intérêt qui n’est pas vraiment nouveau. Âgé de 24 ans et sous contrat jusqu’en 2028 à Paris, le Portugais n’est pas encore devenu un titulaire incontesté, ce qui pourrait le rendre disponible en cas d’offre concrète.

À Paris, Ramos alterne entre titularisations et remplacements, ce qui alimente les spéculations sur un possible changement d’air si une proposition convaincante arrive. Une arrivée en Serie A lui offrirait potentiellement plus de temps de jeu et un rôle offensif central, une perspective qui pourrait séduire un joueur diablement efficace malgré seulement 12 titularisations cette saison (11 buts en 36 matchs).

Et pour le PSG ?

Dans une configuration où Kolo Muani et Ramos seraient proposés à la Juventus, le PSG se retrouverait à un tournant stratégique : vendre pour réinvestir ou conserver pour renforcer la concurrence interne. Avec des objectifs élevés en Ligue 1 et en Europe, le club parisien devra peser chaque option avec soin.

Les prochains mois s’annoncent déterminants pour l’avenir offensif du PSG, avec des tractations qui pourraient bien redessiner l’attaque de l’équipe dès la saison 2026‑2027.