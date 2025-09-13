L’attaquant portugais aurait envisagé un départ du PSG. Avant de vite se raviser…

Troisième meilleur buteur du PSG au cours de la saison dernière avec 19 buts, et ce malgré une longue absence en début de saison et un temps de jeu limité (1811 minutes seulement), Gonçalo Ramos faisait partie des joueurs dont l’avenir au PSG était assez incertain cet été malgré un contrat jusqu’en juin 2028. L’AC Milan et Newcastle ont été évoqués pour l’attaquant acheté 65 millions à Benfica à l’été 2023.

Il dispose d’un gros salaire et veut s’imposer au PSG

Selon L’Équipe, son agent, Jorge Mendes, a tenté d’explorer des opportunités sur le marché, mais celles-ci se sont révélées limitées en raison du coût élevé du joueur et de son salaire important, estimé à 443 500 euros brut par mois. Et Ramos a vite décidé de rester au PSG, où il compte bien s’imposer. Contraint de faire sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé pendant plusieurs semaines, Luis Enrique pourrait lui offrir plus de temps de jeu, et ce dès ces prochains jours avec Lens, l’Atalanta et l’OM au programme.