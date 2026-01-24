PSG Mercato : gros retournement de situation à venir pour Kolo Muani ?

La Juventus s’attaque de nouveau à Randal Kolo Muani, propriété du PSG prêté à Tottenham, pour insuffler un nouvel élan à son attaque dès cet hiver. Un enjeu brûlant qui agite déjà les coulisses du marché hivernal, avec Paris en position de force.

Un enjeu stratégique pour le PSG : gérer l’avenir de Kolo Muani

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un mercato sous tension autour du cas Randal Kolo Muani. Lié au club de la capitale jusqu’en 2028, l’attaquant français est actuellement prêté à Tottenham, mais n’a pas réussi à s’imposer à Londres, affichant 15 apparitions sans le moindre but ni passe décisive en Premier League (2 buts en LDC). Malgré cette disette, la Juventus multiplie les approches pour attirer le joueur, selon Ekrem Konur. Gérer au mieux ce dossier revêt une importance tactique pour le PSG, qui doit à la fois préserver la valeur du joueur et composer avec les intérêts des clubs anglais et italiens.

Kolo Muani, une cote intacte malgré une saison difficile en Angleterre

Formé à Nantes, remarqué à Francfort, Kolo Muani avait franchi une nouvelle étape avec son arrivée au PSG, avant de rejoindre Tottenham en prêt à l’été 2025/26. Cette transaction intervenait après des négociations tendues où la Juventus voulait prolonger son prêt après une première expérience commune réussie (10 buts en 22 matchs). Malgré ses difficultés sous le maillot des Spurs, sa polyvalence et son volume de jeu rendent l’attaquant tricolore particulièrement attractif sur le marché européen.

Un dossier complexe : transfert, prêt et bataille financière

Les contours contractuels du dossier Kolo Muani se révèlent complexes. Si le PSG détient le joueur, Tottenham dispose de droits liés au prêt. Pour la Juventus, il faudra composer avec ces deux mastodontes et monter une opération financière d’envergure. La précédente tentative de transfert s’était heurtée à une valorisation élevée du joueur, estimée autour de 70 millions d’euros, freinant l’arrivée à Turin, comme évoqué lors d’un presque accord PSG-Juventus.

Paris au centre du jeu : entre maximisation et nouveau feuilleton

Pour le PSG, ce dossier très suivi incarne un double enjeu : capitaliser sur le talent de Kolo Muani ou négocier un transfert avantageux avec un club européen majeur. La Juventus, à la recherche d’un renfort offensif sans exploser ses dépenses, risque d’ouvrir un bras de fer cet hiver, alors que d’autres écuries pourraient s’inviter dans la danse.

Le mercato hivernal approche et le PSG se retrouve sous le feu des projecteurs. Entre pressions italiennes, hésitations anglaises et exigences financières, le feuilleton Kolo Muani promet de tenir en haleine jusqu’aux dernières heures du marché. Une histoire à écrire, et peut-être un nouvel épisode majeur dans la stratégie mercato parisienne.