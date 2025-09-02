Le PSG a tenté jusqu’au bout de s’accorder avec la Juventus Turin pour le prêt de Randal Kolo Muani. Quitte à négocier jusqu’au milieu de la nuit !

Après des mois à négocier avec le PSG, la Juventus Turin s’est résolue à perdre Randal Kolo Muani, qui a pourtant réussi six bons mois dans le Calcio entre janvier et juin. L’ancien Nantais a été envoyé en prêt à Tottenham pour la saison. Même s’il s’en est caché lors de sa présentation à la presse, il est vraiment déçu de ne pas retourner chez la Vieille Dame, qui a finalement opté pour l’ancien Lensois Loïs Openda (RB Leipzig).

Campos a appelé la Juventus à 3h du matin !

La Gazzetta dello Sport explique que Luis Campos a tout tenté jusqu’au bout pour renvoyer Kolo Muani à Turin. Voyant que la Vieille Dame n’acceptait pas ses conditions (prêt avec option d’achat de 60 M€), le dirigeant du PSG aurait appelé ses homologues turinois à 3h du matin dans la nuit de dimanche à lundi pour leur proposer un prêt sec. Mais ceux-ci étaient déjà passés à autre chose et finalisaient l’arrivée d’Openda. Plus question de faire revenir Kolo Muani.

Mais tout retour de l’international français à la Juventus n’est pas impossible. En effet, dans un an, son prêt à Tottenham sera terminé et si les Spurs n’ont pas levé son option d’achat, les Bianconeri pourront retenter leur chance auprès du PSG…