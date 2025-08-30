Ce samedi, sur la pelouse du Stadium, le PSG est venu gagner 6-3 face au TFC dans un match totalement fou.

Au Stadium, les Parisiens lançaient rapidement les hostilités et, dès la 7e minute, João Neves profitait d’une reprise ratée de Dembélé sur un coup franc de Vitinha pour contrôler de la poitrine et réaliser un superbe retourné droit qui trompait McKenzie (0-1). Deux minutes plus tard, Barcola recevait un joli ballon de Fabian Ruiz, éliminait Sidibé et McKenzie, et plaçait un extérieur du pied droit dans la lucarne, doublant la mise pour le PSG (0-2).

À la 14e minute, Joao Neves réapparaissait dans la surface toulousaine après une déviation d’Hakimi et Beraldo, et reproduisait son geste acrobatique, un contrôle poitrine suivi d’un retourné du droit, qui trouvait de nouveau le fond des filets (0-3). Tout simplement incroyable. À la 29e minute, un penalty était accordé au PSG suite à un accrochage de Casseres sur Doué après un corner, et Dembélé transformait la sanction du pied droit en décroisant parfaitement sa frappe à ras de terre (0-4)).

Toulouse réagissait à la 37e minute : sur un corner côté gauche, après plusieurs tentatives repoussées par Chevalier, Cresswell surgissait et propulsait le ballon dans le but du plat du pied droit (1-4). Quelques minutes plus tard, Doué manquait de peu de tromper Restes en envoyant son tir sur le poteau après un centre de Barcola.

Dans le temps additionnel, Toulouse obtenait un penalty suite à une faute de Nuno Mendes sur Dönnum. Frank Magri s’en chargeait mais Chevalier se jetait du bon côté pour repousser le tir. L’arbitre demandait de le retirer à cause de deux Parisiens présents dans la surface, et Magri frappait de nouveau, mais Chevalier intervenait de la poitrine, maintenant le score à 4-1. À la mi-temps, le Stadium assistait à une première période folle, avec cinq buts et trois penalties, dont deux arrêtés par Chevalier.

Une seconde mi-temps aussi folle

Le second acte débutait sur un rythme similaire. À la 50e minute, Paris obtenait un nouveau penalty après une faute de Sidibé sur Barcola. Dembélé reprenait son rôle et transformait à nouveau la sanction (1-5). Quelques minutes plus tard, Methalie tentait une demi-volée de loin, mais Chevalier bloquait sans difficulté.

Finalement, à la 78e minute, Joao Neves réalisait son triplé : après un centre de Kvaratskhelia, le ballon arrivait sur lui à la demi-lune et il décochait une puissante reprise du droit qui terminait au fond du but, confirmant son statut d’homme du match (1-6). À la 81e minute, Restes se détendait sur sa gauche pour repousser un tir de Ramos, évitant ainsi un septième but parisien.

Cependant, à la 89e minute, Toulouse réduisait l’écart : Dönnum effaçait Beraldo côté droit et centrait de l’extérieur du pied gauche. Zabarnyi se jetait en vain au premier poteau, et Gboho, bien placé devant le but, reprenait victorieusement du droit, battant Chevalier (2-6). Ce match était encore loin d’être fini, car dans le temps additionnel, le jeune Alexis Vossah (17 ans), réduisait encore l’écart et marquait son tout premier but en pro d’une frappe de l’extérieur de la surface après une perte de balle d’Hakimi. (3-6)

Malgré un relâchement, Paris signe une 3e victoire en autant de matchs, et reprend la place de leader (9 points), mais devra surveiller les résultats de l’OL et Strasbourg ce dimanche. Seul bémol pour les Parisiens ce soir : la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé, touché à la cuisse gauche.