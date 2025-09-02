PSG : l’énorme incompréhension qui a fait dégénérer le conflit Mbappé – al-Khelaïfi
PSG : l’énorme incompréhension qui a fait dégénérer le conflit Mbappé – al-Khelaïfi

Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi se saluant après la finale de la Coupe de France 2024 entre le PSG et l'OL.
Raphaël Nouet
2 septembre 2025

Un livre intitulé « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG » sortira demain mercredi. Il dévoile notamment les coulisses du conflit explosif entre Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé.

Et si la guerre que se livrent Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé depuis deux ans était le fruit d’une énorme incompréhension ? C’est ce qu’avance le livre « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG », qui sortira demain, mercredi 3 septembre. Ses auteurs révèlent que le 11 août 2023, l’avocate de l’attaquant a envoyé un courrier à la direction parisienne afin d’aplanir les tensions. A ce moment-là, le joueur est déjà écarté du groupe après avoir fait savoir qu’il comptait partir livre à l’été 2024. Mbappé est notamment prêt à faire de gros efforts financiers concernant ses primes afin de réintégrer le groupe et de ne pas passer une saison blanche.

Mbappé et Al-Khelaïfi n’ont pas compris les mêmes choses !

Mais s’il est prêt à des efforts, l’attaquant aujourd’hui au Real Madrid tient aussi à ce que le PSG en fasse. Et notamment qu’il soit réintégré immédiatement pour le match contre Lorient, prévu le 12 août. Sauf que ça ne se passe pas ainsi. Mbappé reste écarté pour la réception des Merlus et rencontre d’ailleurs Nasser al-Khelaïfi avant la rencontre, en tête à tête, puis après, avec Luis Enrique et Luis Campos comme témoins. De cette réunion, le Qatari et le natif de Bondy ressortent satisfaits. Le premier car il pense que son joueur va faire des efforts financiers conséquents, le second parce qu’il va rejouer.

Sauf que, selon les auteurs du livre, il y a eu incompréhension. Al-Khelaïfi a demandé à Mbappé de faire des efforts plus importants mais celui-ci n’a jamais donné son accord. Et surtout, la condition d’être dans le groupe pour le match contre Lorient n’a pas été respectée. L’accord est donc caduque pour le plan Mbappé. Ce qui a, forcément, grandement contrarié Nasser al-Khelaïfi. Qui est ensuite parti en croisade contre son futur ex-joueur…

