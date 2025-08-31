OL – OM : les compos probables de Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi
Real Madrid : Xabi Alonso se dit satisfait du début de saison et ne s’inquiète pas pour Mbappé

Real Madrid : Xabi Alonso se dit satisfait du début de saison et ne s&rsquo;inquiète pas pour Mbappé
William Tertrin
31 août 2025

Après la victoire du Real Madrid contre Majorque, Xabi Alonso a balayé plusieurs sujets en conférence de presse.

Ce samedi soir, après la victoire du Real Madrid contre Majorque (2-1), Xabi Alonso s’est exprimé sur plusieurs points clés du match. Il a d’abord reconnu la frustration liée au but annulé d’Arda Güler à la 57e pour une faute de main, expliquant que « le quatrième arbitre disait que cela devait être une action immédiate. C’est l’interprétation de l’arbitre, la mienne à ce moment-là était différente. Cela aurait été un but important. C’est l’interprétation qu’il a faite et c’est lui qui décide. Il en a été ainsi. »

Alonso pas inquiet du tout pour Mbappé

Le coach s’est aussi montré satisfait de la prestation de Vinicius, buteur, soulignant que « il a apporté de bonnes choses. C’était un meilleur match que contre Osasuna. Son but a été important et l’entrée de Rodrygo, avec les trois changements, nous a beaucoup donné dans le match. Nous avons besoin que tout le monde soit prêt à apporter. Content du match de Vinicius. Il continue de montrer qu’il est très important. Rodrygo aussi a eu de bonnes minutes. »

Concernant Kylian Mbappé, Alonso n’est pas inquiet malgré son absence de but dans ce match : « Qu’il n’ait pas marqué ne me préoccupe absolument pas car il continuera à marquer. Son attitude a été très bonne. Il lui a manqué ces millimètres pour être en position régulière, ou ce dernier tir, ce dribble. Il lui a manqué un peu de justesse, mais je ne m’en inquiète pas. »

« Nous sommes meilleurs qu’au début »

Lui aussi a d’ailleurs vu deux buts refusés, son premier étant annulé malgré que seule une infime partie de son crâne dépassait la défense. Il a d’ailleurs partagé l’image sur son compte Instagram, sans aucun commentaire. « Cela peut s’entraîner, mais il restera toujours une menace pour l’adversaire et il aura beaucoup de situations. Parfois il sera hors-jeu, mais ce sont des choses qui peuvent s’améliorer avec sa grande qualité dans les appels et la finition. Cela ne m’inquiète pas trop », a confié Alonso

Enfin, le technicien madrilène a dressé un bilan global positif du début de saison, avec 3 victoires en autant de matchs en Liga : « Nous sommes meilleurs qu’au début, évidemment. Les résultats sont importants et confirment la ligne de travail. Il faut encore peaufiner certaines choses, mais c’est normal et je suis satisfait. »

Propos rapportés par Sport.

LigaReal Madrid
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

