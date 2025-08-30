Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga

Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga
William Tertrin
30 août 2025

Ce samedi, le Real Madrid s’est fait peur mais est parvenu à s’imposer face à Majorque (2-1).

Dès la 6ᵉ minute, Mbappé semblait ouvrir le score suite à une longue ouverture en profondeur de Trent Alexander-Arnold, en contrôlant le ballon en pleine course et en tirant du pied droit. Cependant, l’arbitre M. Sanchez Martinez annulait le but, considérant Mbappé hors-jeu au moment de l’action. Coup dur, étant donné qu’à la 18ᵉ, Majorque trouvait le chemin des filets : sur un corner dévié par Militão, Pablo Torre relançait vers Muriqi qui frappait de la tête, surprenant Courtois presque immobile.

Les Madrilènes réagissaient rapidement. À la 31ᵉ, Tchouaméni tentait sa chance de vingt mètres, obligeant Leo Roman à intervenir en deux temps. Peu après, à la 37ᵉ, Güler profitait d’un corner joué par Mastantuono pour reprendre de la tête une remise de Huijsen, et le Real égalisait. Vinicius Junior donnait ensuite l’avantage à son équipe à la 38ᵉ, après un festival en dribblant deux défenseurs puis en frappant du gauche.

Dans le dernier quart d’heure avant la mi-temps, le Real continuait de presser. Güler tentait de doubler la mise en se présentant à gauche de la surface et en servant Mbappé, mais ce dernier ratait de peu le cadre. Dans les arrêts de jeu de la première période, Mbappé était de nouveau signalé hors-jeu alors qu’il avait tenté un piqué pour tromper le gardien. Güler tentait ensuite de marquer de nouveau en frappant du gauche, mais Leo Roman repoussait de la poitrine près de son poteau droit.

Pas de but en seconde période

La seconde période débutait avec la même intensité. À la 55ᵉ minute, Güler semblait marquer un doublé après un enchaînement dans la surface et un ricochet sur le gardien Leo Roman et son propre bras, mais l’arbitre consultait la VAR pour vérifier une main. Quelques minutes plus tard, à la 60ᵉ, la décision tombait : le deuxième but de Güler était annulé pour faute de main.

Majorque n’en restait pas là et tentait de revenir. À la 61ᵉ minute, Sergi Darder débordait côté droit et centrait à ras de terre vers Mateo Joseph, mais Tchouaméni intervenait à temps pour dégager le danger. Quelques minutes plus tard, à la 65ᵉ, Alvaro Carreras réalisait un sauvetage spectaculaire près de son poteau gauche, repoussant une frappe croisée de Samu Costa alors que Courtois était battu.

Ce match se terminait donc sur un score de 2-1 pour le Real Madrid, qui prend ainsi la première place de Liga provisoirement.

Les buts du Real

LigaReal Madrid
#A la une#résumé

Les plus lus

Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga
Liga...

Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga

Par William Tertrin
PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse
Ligue 1...

PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse

Par William Tertrin
ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin
ASSE...

ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin

Par William Tertrin
Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens a trouvé un nouveau club à Labeau-Lascary et relance l’OM pour Maupay

Par William Tertrin
ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2
ASSE...

ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2

Par William Tertrin
OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)
Mercato...

OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)

Par William Tertrin
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE : la banderole très acide des supporters des Verts contre Pierre Ekwah

Par William Tertrin
OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze
Mercato...

OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque

Par William Tertrin
FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre
Aj Auxerre...

FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre

Par William Tertrin
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse

Par William Tertrin
OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze
Ligue 1...

OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze

Par William Tertrin
OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)
LOSC...

OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)

Par William Tertrin
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble

Par William Tertrin
OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais
Mercato...

OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)
Mercato...

RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)

Par William Tertrin
LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1
Ligue 1...

LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL
Mercato...

RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite

Par Laurent Hess
Luis Castro (FC Nantes)
Aj Auxerre...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter l’AJ Auxerre

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano

Par William Tertrin
RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !
RC Lens...

RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !

Par Laurent Hess
ASSE : Caiazzo voit l’ASSE comme le PSG de la Ligue 2
ASSE...

ASSE : Caiazzo voit l’ASSE comme le PSG de la Ligue 2

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet