Ce samedi, le Real Madrid s’est fait peur mais est parvenu à s’imposer face à Majorque (2-1).

Dès la 6ᵉ minute, Mbappé semblait ouvrir le score suite à une longue ouverture en profondeur de Trent Alexander-Arnold, en contrôlant le ballon en pleine course et en tirant du pied droit. Cependant, l’arbitre M. Sanchez Martinez annulait le but, considérant Mbappé hors-jeu au moment de l’action. Coup dur, étant donné qu’à la 18ᵉ, Majorque trouvait le chemin des filets : sur un corner dévié par Militão, Pablo Torre relançait vers Muriqi qui frappait de la tête, surprenant Courtois presque immobile.

Les Madrilènes réagissaient rapidement. À la 31ᵉ, Tchouaméni tentait sa chance de vingt mètres, obligeant Leo Roman à intervenir en deux temps. Peu après, à la 37ᵉ, Güler profitait d’un corner joué par Mastantuono pour reprendre de la tête une remise de Huijsen, et le Real égalisait. Vinicius Junior donnait ensuite l’avantage à son équipe à la 38ᵉ, après un festival en dribblant deux défenseurs puis en frappant du gauche.

Dans le dernier quart d’heure avant la mi-temps, le Real continuait de presser. Güler tentait de doubler la mise en se présentant à gauche de la surface et en servant Mbappé, mais ce dernier ratait de peu le cadre. Dans les arrêts de jeu de la première période, Mbappé était de nouveau signalé hors-jeu alors qu’il avait tenté un piqué pour tromper le gardien. Güler tentait ensuite de marquer de nouveau en frappant du gauche, mais Leo Roman repoussait de la poitrine près de son poteau droit.

Pas de but en seconde période

La seconde période débutait avec la même intensité. À la 55ᵉ minute, Güler semblait marquer un doublé après un enchaînement dans la surface et un ricochet sur le gardien Leo Roman et son propre bras, mais l’arbitre consultait la VAR pour vérifier une main. Quelques minutes plus tard, à la 60ᵉ, la décision tombait : le deuxième but de Güler était annulé pour faute de main.

Majorque n’en restait pas là et tentait de revenir. À la 61ᵉ minute, Sergi Darder débordait côté droit et centrait à ras de terre vers Mateo Joseph, mais Tchouaméni intervenait à temps pour dégager le danger. Quelques minutes plus tard, à la 65ᵉ, Alvaro Carreras réalisait un sauvetage spectaculaire près de son poteau gauche, repoussant une frappe croisée de Samu Costa alors que Courtois était battu.

Ce match se terminait donc sur un score de 2-1 pour le Real Madrid, qui prend ainsi la première place de Liga provisoirement.

Les buts du Real