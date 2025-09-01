Mercato PSG : le transfert de Kolo Muani à la Juventus s’effondre dans la dernière ligne droite

Coup de théâtre en cette fin de mercato : Randal Kolo Muani ne partira finalement pas à la Juventus. Alors que toutes les parties étaient proches d’un accord, l’opération s’est brutalement arrêtée dans les toutes dernières heures du marché des transferts. Pour le PSG et son attaquant, tout reste à jouer jusqu’à la clôture officielle, lundi soir à 20h.

Pourquoi l’accord a-t-il échoué entre Paris et la Juve ?

Depuis plusieurs jours, les discussions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin semblaient avancer vers un prêt avec option d’achat obligatoire, une formule qui convenait à toutes les parties, dans un contexte de contraintes liées au fair-play financier. De son côté, Kolo Muani s’était déjà projeté sur un nouveau départ en Serie A, après avoir séduit la Vieille Dame lors d’un précédent passage.

Mais à la surprise générale, la Juventus a tenté de renégocier les termes du deal. Fini l’option d’achat obligatoire : les Italiens ne voulaient s’engager qu’en cas de réussite sportive, optant pour une clause non contraignante et un montant avoisinant les 50 millions d’euros. Une proposition jugée inacceptable par le PSG, décidé à couper court après ces revirements de dernière minute.

Le dirigeant du club turinois, Damien Comolli, n’a pas caché ses réserves : “On doit faire attention au fair-play financier de l’UEFA. Le moindre euro compte.” Avec déjà deux atouts majeurs devant – Dušan Vlahović et Jonathan David – la Juve estime disposer d’un secteur offensif solide, confirmant ainsi son changement de stratégie en toute fin de négociation.

Quel avenir pour Kolo Muani avant la clôture du mercato ?

Pour Kolo Muani, c’est la douche froide. L’international français reste hors des plans de Luis Enrique et voit l’une de ses rares portes de sortie se refermer. Le timing est désormais ultra-serré : à quelques heures de la fin du marché, le numéro 23 parisien doit vite rebondir pour éviter une saison blanche ou un rôle de simple figurant au PSG.

Aujourd’hui, la question de son avenir immédiat se pose avec une acuité particulière : trouver un club capable de répondre aux exigences financières du PSG, tout en garantissant au joueur du temps de jeu, devient le défi des toutes prochaines heures. Le PSG, pour sa part, risque de voir un élément coûteux rester bloqué sur le banc.