PSG Mercato : accord trouvé avec la Juventus pour Kolo Muani !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : accord trouvé avec la Juventus pour Kolo Muani !

PSG Mercato : accord trouvé avec la Juventus pour Kolo Muani !
Laurent Hess
27 août 2025

L’attente aura été longue, mais le dénouement est enfin là : Paris Saint-Germain et Juventus sont en passe de trouver un accord autour du transfert de Randal Kolo Muani.

Rares sont les dossiers ayant autant animé l’été. Des discussions entamées il y a des semaines, des positions campées, de la tension jusqu’aux dernières heures… Randal Kolo Muani, dont le départ de Paris était annoncé depuis un moment, s’apprête à faire ses valises pour Turin.

Les contours de l’accord : prêt et obligation d’achat à 55 M€

Selon Fabrizio Romano, le deal trouvé entre Paris et la Juve s’articule autour d’un prêt, accompagné d’une obligation d’achat qui sera automatiquement levée pour un montant global estimé à 55 millions d’euros. Côté Juve, on souhaitait lier cette obligation à une qualification européenne, mais c’est finalement le PSG qui obtient satisfaction : l’obligation d’achat ne dépend d’aucune condition. De quoi sécuriser la transaction pour le club parisien, soucieux de ne pas revivre certains cas récents d’incertitude autour des futures ventes.

Ce montant correspond globalement aux exigences affichées depuis le début par le PSG, signant là une sortie honorable pour un joueur dont l’intégration n’aura jamais totalement convaincu. Ce dossier se clôt ainsi alors que d’autres enflamment encore le vestiaire parisien, comme la question du départ envisagé pour Donnarumma, qui occupe une bonne part de l’actualité francilienne.

Ce que change le deal pour le PSG, la Juve et Kolo Muani

Pour le PSG, l’impact devrait être immédiat : le club va libèrer une place dans un secteur offensif pléthorique et il récupèrera une somme significative, à même de dynamiser ses propres ambitions de fin de Mercato. La Juve, de son côté, ajoute à son effectif un profil rapide et polyvalent, capable d’évoluer sur plusieurs postes en attaque, là où les besoins se faisaient pressants. Kolo Muani, lui, s’offre le rebond tant espéré dans ce qu’il considère comme le projet idéal pour relancer sa trajectoire.

Juventus TurinMercatoPSGSerie A
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet