PSG Mercato : accord trouvé avec la Juventus pour Kolo Muani !

L’attente aura été longue, mais le dénouement est enfin là : Paris Saint-Germain et Juventus sont en passe de trouver un accord autour du transfert de Randal Kolo Muani.

Rares sont les dossiers ayant autant animé l’été. Des discussions entamées il y a des semaines, des positions campées, de la tension jusqu’aux dernières heures… Randal Kolo Muani, dont le départ de Paris était annoncé depuis un moment, s’apprête à faire ses valises pour Turin.

Les contours de l’accord : prêt et obligation d’achat à 55 M€

Selon Fabrizio Romano, le deal trouvé entre Paris et la Juve s’articule autour d’un prêt, accompagné d’une obligation d’achat qui sera automatiquement levée pour un montant global estimé à 55 millions d’euros. Côté Juve, on souhaitait lier cette obligation à une qualification européenne, mais c’est finalement le PSG qui obtient satisfaction : l’obligation d’achat ne dépend d’aucune condition. De quoi sécuriser la transaction pour le club parisien, soucieux de ne pas revivre certains cas récents d’incertitude autour des futures ventes.

Ce montant correspond globalement aux exigences affichées depuis le début par le PSG, signant là une sortie honorable pour un joueur dont l’intégration n’aura jamais totalement convaincu. Ce dossier se clôt ainsi alors que d’autres enflamment encore le vestiaire parisien, comme la question du départ envisagé pour Donnarumma, qui occupe une bonne part de l’actualité francilienne.

Ce que change le deal pour le PSG, la Juve et Kolo Muani

Pour le PSG, l’impact devrait être immédiat : le club va libèrer une place dans un secteur offensif pléthorique et il récupèrera une somme significative, à même de dynamiser ses propres ambitions de fin de Mercato. La Juve, de son côté, ajoute à son effectif un profil rapide et polyvalent, capable d’évoluer sur plusieurs postes en attaque, là où les besoins se faisaient pressants. Kolo Muani, lui, s’offre le rebond tant espéré dans ce qu’il considère comme le projet idéal pour relancer sa trajectoire.