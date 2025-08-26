PSG Mercato : accord pour Donnarumma et son futur club, son départ est imminent !

Gianluigi Donnarumma n’a jamais été aussi proche de boucler ses valises. L’international italien du PSG se rapproche très sérieusement de Manchester City, où Pep Guardiola l’attend pour renforcer son équipe.

🟩 Accord proche

Gianluigi Donnarumma quittera bientôt le PSG. Selon Nicolo Schira, Manchester City a déjà formulé une offre de 25 millions d’euros, quand Paris en réclame 30. Les négociations avancent rapidement et un accord est espéré d’ici peu. Le joueur, lui, s’entraîne actuellement en Italie, du côté d’Angri, et n’attend plus qu’un feu vert entre les deux clubs pour rejoindre l’Angleterre.

Fabrizio Romano confirme de son côté que Donnarumma a déjà trouvé un accord personnel avec les Citizens. L’Italien, désireux de travailler sous les ordres de Pep Guardiola, s’est entendu sur un contrat jusqu’en 2030. Un pas décisif dans ce dossier qui anime le mercato européen.

Donnarumma a déjà un accord avec City

Mais l’opération reste conditionnée au futur d’Éderson. Le gardien brésilien est toujours sur le départ et intéresse Galatasaray. Son transfert ouvrirait définitivement la voie à l’arrivée de Donnarumma à l’Etihad Stadium.

Pour le PSG, ce départ serait un vrai tournant. Vendre son gardien autour de 30 millions représenterait une perte sportive certaine, mais aussi une opportunité financière dans un mercato où Luis Campos cherche encore à remodeler l’effectif.