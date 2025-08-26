OL Mercato : un autre titulaire que Fofana sur le départ avant l’OM ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : accord pour Donnarumma et son futur club, son départ est imminent !

Gianluigi Donnarumma exultant lors de son avant-dernier match sous le maillot du PSG, face au Real Madrid au Mondial des Clubs.
Bastien Aubert
26 août 2025

Gianluigi Donnarumma n’a jamais été aussi proche de boucler ses valises. L’international italien du PSG se rapproche très sérieusement de Manchester City, où Pep Guardiola l’attend pour renforcer son équipe.

🟩 Accord proche

Gianluigi Donnarumma quittera bientôt le PSG. Selon Nicolo Schira, Manchester City a déjà formulé une offre de 25 millions d’euros, quand Paris en réclame 30. Les négociations avancent rapidement et un accord est espéré d’ici peu. Le joueur, lui, s’entraîne actuellement en Italie, du côté d’Angri, et n’attend plus qu’un feu vert entre les deux clubs pour rejoindre l’Angleterre.

Fabrizio Romano confirme de son côté que Donnarumma a déjà trouvé un accord personnel avec les Citizens. L’Italien, désireux de travailler sous les ordres de Pep Guardiola, s’est entendu sur un contrat jusqu’en 2030. Un pas décisif dans ce dossier qui anime le mercato européen.

Donnarumma a déjà un accord avec City

Mais l’opération reste conditionnée au futur d’Éderson. Le gardien brésilien est toujours sur le départ et intéresse Galatasaray. Son transfert ouvrirait définitivement la voie à l’arrivée de Donnarumma à l’Etihad Stadium.

Pour le PSG, ce départ serait un vrai tournant. Vendre son gardien autour de 30 millions représenterait une perte sportive certaine, mais aussi une opportunité financière dans un mercato où Luis Campos cherche encore à remodeler l’effectif.

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet