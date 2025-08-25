PSG Mercato : après Sanches, le Panathinaïkos pourrait accueillir un autre Parisien

Après Renato Sanches, le Panathinaïkos pourrait se faire prêter un autre joueur par le PSG, en l’occurrence Lucas Beraldo, sur lequel Luis Enrique ne compte pas.

🟥 Rumeur

Le Panathinaïkos nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir mais, faute de moyens conséquents, il se cantonne à des prêts. Après avoir voulu faire revenir le Marseillais Azzedine Ounahi, il a jeté son dévolu, pour le milieu de terrain, sur Renato Sanches. Et selon Ekrem Konur, il aurait profité d’être en contacts avec le Paris Saint-Germain pour tenter de récupérer un autre joueur sur lequel Luis Enrique ne compte plus : Lucas Beraldo.

Le PSG veut recruter un remplaçant avant de le prêter

Acheté 20 M€ à Sao Paulo il y a un an et demi, le défenseur central de 21 ans n’a pas convaincu lors de la saison écoulée. Ce qui explique le recrutement de l’Ukrainien Illya Zabarnyi cet été. Un départ est privilégié par les deux parties et, selon Konur, le Panathinaïkos serait aujourd’hui en pole position, devant Galatasaray et la Juventus Turin, qui se sont également montrés intéressés. Mais ces deux clubs ont préféré avancer sur d’autres pistes.

Ekrem Konur précise que le PSG voudrait toutefois trouver un remplaçant pour intégrer la rotation avant de laisser partir Beraldo. Et ce alors qu’avec Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez et Kimpembé, le champion d’Europe est déjà bien loti à ce poste.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si la logique est de prêter Beraldo pour qu’il s’aguerrisse, pas sûr que la Grèce soit le meilleur endroit. La Liga aurait été préférable pour son acclimatation à l’Europe et au jeu que prône Luis Enrique. »