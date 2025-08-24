RC Lens : Didier Digard (Le Havre) fait l’éloge de Pierre Sage
PSG Mercato : Paris a proposé 50 M€ pour un grand espoir européen mais…

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, avec son entraîneur, Luis Enrique.
Raphaël Nouet
24 août 2025

Le PSG a fait deux offres au FC Porto pour son jeune milieu offensif Rodrigo Mora (18 ans), qui devrait finalement prendre la route de l’Arabie saoudite…

Samedi, Ekrem Konur a lancé une bombe : courtisé par de très nombreux clubs européens, le jeune milieu offensif du FC Porto Rodrigo Mora (18 ans) devrait finalement prendre la route… de l’Arabie saoudite ! Il pourrait s’engager avec Al-Ittihad. Une vraie déception pour tous les amoureux du ballon rond, car le jeune Portugais a montré de très belles choses la saison dernière avec les Dragons, même lors du Mondial des Clubs aux Etats-Unis.

Paris a fait deux offres au FC Porto pour son joyau

Le compte PSGInside-Actus explique que le PSG a fait deux offres au FC Porto pour Mora. Une première consistant en un prêt payant de 30 M€, suivi du reste de l’indemnité du joueur (70 M€) à l’été 2026. Et une seconde sur le même modèle, mais avec un prêt payant de 50 M€. Les deux fois, cela a été refusé par Porto. Ensuite, le PSG n’aurait plus donné signe de vie pendant quelques jours, ce qui aurait permis aux dirigeants portugais d’avancer sur la vente de leur joueur à Al-Ittihad.

PSGInside-Actus précise que le Real Madrid, le Bayern Munich et l’AC Milan étaient également sur le coup. Mais Porto, en grande difficulté économique, a besoin d’argent maintenant et il ne voulait pas entendre parler de prêt ou d’autre montage de la sorte… Foot Mercato laisse toutefois une petite chance à ces courtisans en assurant que le profil de Mora ne ferait pas l’unanimité à Al-Ittihad.

