PSG : les mots très forts de Warren Zaïre-Emery pour Gianluigi Donnarumma

Après la victoire contre Angers, Warren Zaïre-Emery a eu de très jolis mots à l’égard de Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie par le PSG.

Dans la foulée de la victoire parisienne face à Angers (1-0), Warren Zaïre-Emery a pris la parole pour évoquer plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur. Le jeune milieu n’a pas seulement parlé de terrain : il a livré un message empreint d’émotion concernant son coéquipier Gianluigi Donnarumma, qui a fait ses adieux au Parc des Princes.

« J’ai passé trois saisons avec lui. C’est juste exceptionnel, c’est un très bon gardien, l’humain est parfait. On a juste à le remercier. S’il reste, ça sera avec grand plaisir. Et s’il part, on le remerciera du fond du cœur », a déclaré l’international français, qui a aussi parlé de Lucas Chevalier, la nouvelle recrue.

Chevalier bien accueilli

« J’ai un peu joué avec lui en équipe de France, c’est une très bonne personne, il s’adapte très facilement, on l’a bien adapté aussi. Son bizutage ? Je ne sais même plus (rires). Plus sérieusement, c’est un bon gardien et on lui souhaite le meilleur ici avec nous ».

Avec ces mots, Zaïre-Emery trace une ligne claire : gratitude envers un gardien qu’il admire, et accueil chaleureux de son nouveau coéquipier. Entre respect pour l’expérience de Donnarumma et encouragements pour Lucas Chevalier, le joueur parisien a livré un témoignage qui en dit long sur son état d’esprit : celui d’un compétiteur, mais aussi d’un partenaire de vestiaire attentif aux autres.