PSG – SCO d’Angers : sans forcer, ni trembler, Paris s’impose
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG – SCO d’Angers : sans forcer, ni trembler, Paris s’impose

La joie de Fabian Ruiz après son but face au SCO d'Angers.
Raphaël Nouet
22 août 2025

Comme à Nantes la semaine passée, le PSG s’est imposé 1-0 face au SCO d’Angers. Le club de la capitale engrange des points alors qu’il est très loin de son meilleur niveau.

Le match au Parc des Princes venait à peine de commencer, ce soir, que Daniel Riolo publiait un tweet dans lequel il s’étonnait de voir le SCO garer le bus devant ses cages. Mais comment pourrait-il en être autrement quand une équipe en affronte une autre ayant plus de dix fois son budget ? Et qui a été à un match de remporter six compétitions lors des huit premiers mois de l’année ? Le PSG est certes en rodage car très loin de son meilleur niveau physique mais il demeure une équipe largement supérieure à Angers. Qui n’avait d’autre choix, finalement, que de jouer à onze derrière.

Dembélé a manqué un pénalty

Le problème de cette tactique, c’est qu’elle ne fonctionne plus après le premier but encaissé. Ce qui s’est produit dès le début de la seconde période, suite à un mauvais dégagement dans la surface angevine dont a su profiter Fabian Ruiz pour marquer du droit. Avant cela, le PSG a largement dominé les débats (83% de possession de balle, 9 tirs à 1) mais il a manqué de réussite, Ousmane Dembélé envoyant notamment dans les tribunes un pénalty au cœur du premier acte.

Le PSG a gagné, donc, sans forcer ni trembler. En s’appuyant sur son jeu de la saison dernière et sur ses qualités individuelles, tellement au-dessus de la Ligue 1. En attendant que les joueurs retrouvent leurs jambes de feu, il est déjà en tête du championnat, a déjà remporté un trophée et n’a toujours pas connu la défaite. De bon augure pour la suite…

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet