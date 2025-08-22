PSG – SCO d’Angers : sans forcer, ni trembler, Paris s’impose

Comme à Nantes la semaine passée, le PSG s’est imposé 1-0 face au SCO d’Angers. Le club de la capitale engrange des points alors qu’il est très loin de son meilleur niveau.

Le match au Parc des Princes venait à peine de commencer, ce soir, que Daniel Riolo publiait un tweet dans lequel il s’étonnait de voir le SCO garer le bus devant ses cages. Mais comment pourrait-il en être autrement quand une équipe en affronte une autre ayant plus de dix fois son budget ? Et qui a été à un match de remporter six compétitions lors des huit premiers mois de l’année ? Le PSG est certes en rodage car très loin de son meilleur niveau physique mais il demeure une équipe largement supérieure à Angers. Qui n’avait d’autre choix, finalement, que de jouer à onze derrière.

Dembélé a manqué un pénalty

Le problème de cette tactique, c’est qu’elle ne fonctionne plus après le premier but encaissé. Ce qui s’est produit dès le début de la seconde période, suite à un mauvais dégagement dans la surface angevine dont a su profiter Fabian Ruiz pour marquer du droit. Avant cela, le PSG a largement dominé les débats (83% de possession de balle, 9 tirs à 1) mais il a manqué de réussite, Ousmane Dembélé envoyant notamment dans les tribunes un pénalty au cœur du premier acte.

Le PSG a gagné, donc, sans forcer ni trembler. En s’appuyant sur son jeu de la saison dernière et sur ses qualités individuelles, tellement au-dessus de la Ligue 1. En attendant que les joueurs retrouvent leurs jambes de feu, il est déjà en tête du championnat, a déjà remporté un trophée et n’a toujours pas connu la défaite. De bon augure pour la suite…