Mercato : Donnarumma floué par le PSG, les révélations explosives !
Mercato : Donnarumma floué par le PSG, les révélations explosives !

Gianluigi Donnarumma exultant lors de son avant-dernier match sous le maillot du PSG, face au Real Madrid au Mondial des Clubs.
Bastien Aubert
22 août 2025

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma (26 ans) prend une nouvelle tournure. Selon La Gazzetta dello Sport, le gardien italien est toujours dans l’attente de son avenir, mais ce qui fait trembler le PSG, ce sont les révélations sur leurs propres négociations.

🟥 Rumeur

Nouvelles révélations explosives pour Gianluigi Donnarumma ! Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport nous apprend qu’enavril dernier, le gardien italien avait accepté de revoir son salaire pour prolonger au club, acceptant une part variable comme demandé par le PSG. Mais selon les informations révélées, Paris aurait ensuite modifié certaines conditions du contrat. Face à ce revirement, le joueur a décidé de ne plus prolonger, ouvrant la porte à un départ cet été.

Manchester City, déjà intéressé, aurait trouvé un accord avec Donnarumma, mais la transaction est suspendue à la situation d’Ederson, le gardien brésilien des Citizens. Le PSG réclame entre 40 et 50 millions d’euros pour laisser partir son portier, un montant qui pourrait freiner ou retarder l’opération.

Donnarumma floué par le PSG

Ces révélations mettent en lumière la complexité du dossier : Donnarumma n’est pas seulement un élément sportif, mais aussi un acteur majeur des négociations financières et contractuelles au PSG. Le club, en modifiant les termes du contrat, a déclenché une réaction immédiate du joueur et a fait exploser les chances de prolongation.

Pour Paris, le défi reste double : sécuriser une indemnité intéressante tout en gérant une situation contractuelle devenue sensible et médiatisée. Chaque décision pourrait influencer non seulement le mercato, mais aussi la stabilité de l’effectif pour la saison à venir.

