PSG : Luis Enrique, un clin d’œil à Donnarumma et une annonce sur la fin du Mercato !

Luis Enrique était présent en conférence de presse au PSG à la veille de la réception du SCO d’Angers pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (20h45).

Si Luis Enrique a tenu à s’exprimer en français en conférence de presse, il a rapidement été interrogé sur Lucas Chevalier mais aussi sur le premier match à domicile de la saison. « Le Parc et nos supporters nous ont beaucoup manqué », a affirmé le coach du PSG aux médias.

Lancé sur la question de la suite du mercato estival, Luis Enrique a été clair : toute opportunité sera bonne à prendre ! « Notre obligation comme club est d’être très ouvert jusqu’à la fin du mercato, a-t-il indiqué. Tout sera prêt, selon les circonstances. On est content des recrues qu’on a signées mais on sera attentif à la fin du marché. » Concernant la future opposition contre le SCO d’Angers, le coach du PSG se méfie : « Nous devons être prêts, ce sera difficile. Angers est une équipe qui défend très bien. »

Si, au sujet de l’infirmerie, Senny Mayulu poursuit son travail de reprise, Luis Enrique a enfin expliqué pourquoi le PSG avait souhaité se déparer de Gianluigi Donnarumma : « Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre mais je ne dirai rien publiquement, cela ne m’intéresse pas. Je peux comprendre les critiques sur notre décision mais on est calme, tranquille et où nous voulons aller. »