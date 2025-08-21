OM Mercato : Benatia relance El Khannouss et une option séduisante pour remplacer Rabiot ! 
PSG Mercato : le dossier Akliouche définitivement scellé

Embolo et Akliouche en discussion lors d'un match de l'AS Monaco la saison passée.
Bastien Aubert
21 août 2025

Un temps ciblé par le Paris Saint-Germain au début du mercato, Maghnes Akliouche ne rejoindra finalement pas la capitale. Auteur d’un but contre Le Havre (3-1) samedi, le milieu offensif de 23 ans devrait rester fidèle à l’AS Monaco. 

🟥 Rumeur

À Paris, on avait coché son nom très tôt avant même le début du mercato estival. Dans l’ombre du dossier Lee Kang-in, qui avait suscité quelques incertitudes, le PSG voyait en Maghnes Akliouche un profil idéal : jeune, formé en France, et capable d’apporter percussion et créativité dans le cœur du jeu. Mais l’AS Monaco a vite calmé les ardeurs parisiennes en fixant son tarif à 70 millions d’euros. Un montant jugé prohibitif par les dirigeants franciliens, déjà engagés sur plusieurs fronts. Résultat : L’Équipe annonce que la piste s’est totalement refroidie.

Pendant ce temps, Akliouche continue de briller en Principauté. Samedi, son but face au HAC a rappelé qu’il est bien plus qu’une simple promesse. Pour Thiago Scuro, le directeur général monégasque, il n’a jamais été question de brader le joyau : « Notre ambition est de le garder à bord. Il est bien ici à Monaco, donc personne n’est pressé. Une saison de plus serait bénéfique pour lui comme pour le club. »

Le PSG a lâché l’affaire

Le PSG, qui rêve depuis des années d’attirer les meilleurs talents issus d’Île-de-France, voit donc une nouvelle fois un de ses potentiels cracks lui échapper. Après Kingsley Coman ou Moussa Diaby, partis briller ailleurs, c’est un autre joueur francilien – formé à Torcy puis passé par Villemomble – qui échappe à l’appel du Parc des Princes. Une frustration d’autant plus grande que Paris cherche encore à renforcer son entrejeu créatif pour épauler Vitinha et Zaire-Emery.

Manchester City, l’Inter Milan et le Bayer Leverkusen avaient aussi manifesté un intérêt, mais sans passer à l’action. Monaco garde donc la main et entend bâtir son projet autour de ses pépites, Akliouche en tête. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international Espoirs a toutes les cartes en main pour devenir l’une des révélations de la saison de Ligue 1. 

