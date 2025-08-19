RC Lens Mercato : ça brûle pour Mamadou Sangaré, le Rapid Vienne confirme
PSG : Mbappé s'attribue une part du succès en Champions League !

La joie de Kylian Mbappé après un but avec le Real Madrid face au WSG Tirol.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Selon des proches, Kylian Mbappé estimerait avoir joué un rôle dans le triomphe du PSG en Champions League en ayant « initié l’aventure parisienne ».

Ce soir, le Real Madrid débute sa saison par un premier match de Liga contre l’Osasuna Pampelune. L’Equipe et Le Parisien consacrent un article à Kylian Mbappé, avec à peu près les mêmes éléments de langage, ce qui laisse à penser qu’ils ont accès au même proche de l’attaquant merengue. Il y est notamment question de la façon dont il a digéré l’historique saison du PSG, juste après qu’il l’ait quitté au terme de derniers mois très agités. De façon très surprenante, Mbappé s’attribuerait une partie de ce sacre historique au motif qu’il a « initié l’aventure parisienne ».

Il a passé ses vacances avec Hakimi

A l’en croire, ses sept années dans la capitale ont permis au PSG de grandir et de se rapprocher un peu plus de ce rêve qu’était le sacre en C1. Nous laisserons les supporters parisiens juger de la justesse de ce raisonnement. L’Equipe explique également que Kylian Mbappé est sincèrement heureux d’avoir vu ses amis conquérir la plus belle des compétitions, notamment Achraf Hakimi, avec qui il a passé une partie de ses vacances.

Pour Mbappé comme pour le Real Madrid, la saison qui s’ouvre doit être celle du retour vers les sommets après un exercice 2024-25 qui les a vus passer à côté en Liga comme en C1. Les Merengue rêvent forcément de reprendre la Champions League à Paris. Si cela arrive, on guettera alors la réaction de celui qui a passé sept saisons dans la capitale…

