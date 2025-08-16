PSG Mercato : une recrue signée au Portugal la semaine prochaine ?

Une délégation du PSG se rendra au Portugal la semaine prochaine pour finaliser une arrivée. Le nom du joueur ciblé n’a pas été dévoilé.

En conférence de presse, ce samedi, Luis Enrique a déclaré être très satisfait du mercato du PSG mais que lui comme sa direction restaient à l’affut d’une bonne opportunité. Sachant qu’il reste encore quinze jours de mercato, il y a de bonnes chances de voir le champion d’Europe enregistrer encore un ou plusieurs renforts, surtout que des joueurs sur lesquels il ne compte plus s’apprêtent à trouver preneur (Kolo-Muani à la Juventus, Asensio à Aston Villa).

Quatre jours potentiellement ciblés

Selon le compte X PSGInside-Actus, une délégation parisienne s’envolera pour le Portugal la semaine prochaine. L’identité du joueur ciblé n’a pas filtré mais le compte a repris les anciennes rumeurs liant le PSG à un joueur évoluant en Liga : il y a le milieu offensif du FC Porto Rodrigo Mora, le milieu défensif du Sporting Morten Hjulmand, le défenseur du Benfica Tomas Araujo et l’attaquant du FC Porto Samu Aghehowa.

Que des joueurs jeunes à fort potentiel, pour lequel le PSG n’hésitera pas à verser beaucoup plus que la valeur réelle, comme il l’a fait pour Lucas Chevalier (LOSC) et Illia Zabarnyi (Bournemouth), tous deux recrutés pour deux fois leur valeur…