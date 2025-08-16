PSG Mercato : ça se précise pour Donnarumma entre City et le Real Madrid

Gianluigi Donnarumma devrait quitter le PSG avant la fin du marché estival. L’un de ses courtisans est en train de vendre son gardien titulaire.

🟨 Négociation en cours

De retour à l’entraînement du PSG, après la parenthèse Supercoupe d’Europe pour laquelle il n’a pas été convoqué, Gianluigi Donnarumma sait cependant qu’il ne réintègrera pas l’effectif. La direction parisienne entend laisser Lucas Chevalier s’intégrer et travailler sereinement. Pour cela, il ne faut pas que l’encombrant italien soit dans les parages. Un transfert avant la clôture du marché estival, le 1er septembre, arrangerait tout le monde.

Galatasaray proche de boucler le transfert d’Ederson

On sait que deux clubs suivent Donnarumma : Manchester City et le Real Madrid. Selon Ekrem Konur, les Citizens avancent plus vite que les Merengue car ils sont en train de vendre leur actuel titulaire, Ederson. Galatasaray a formulé une première offre de 10 M€ pour le gardien brésilien. Les dirigeants de City attendent 14-15 M€ pour libérer leur joueur. Galatasaray, vainqueur du doublé la saison dernière et déjà leader du championnat turc après avoir remporté ses deux premiers matches, n’est pas pressé. Mais il a bien l’intention de recruter Ederson d’ici la fin août.

Une fois ce transfert réalisé, Manchester City se tournera alors avec le PSG pour Gianluigi Donnarumma. Ce n’est pas une question d’argent, car les Skyblues ont largement les moyens de payer la quarantaine de millions attendue par Paris, simplement une volonté de ne pas voir deux titulaires potentiels cohabiter. Soit le même problème que le PSG actuellement…

« Le coup d’œil de But FC »

« Le temps joue clairement contre le PSG et il n’est pas dit que Donnarumma, vexé par la décision de sa direction et toujours très intéressé par l’argent, ne décide de rester une saison sans jouer pour aller au bout de son contrat et ainsi récupérer une grosse prime à la signature en 2026… »