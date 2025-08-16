FC Nantes – PSG : Luis Enrique craint les Canaris, il annonce son objectif ultime

Luis Enrique, le coach du PSG, était en conférence de presse à la veille du déplacement à Nantes.

C’est à Nantes que le PSG va lancer sa saison de Ligue 1 dimanche soir, face à un adversaire avec lequel les champions d’Europe avaient fait deux matches nuls la saison passée.

« On veut continuer de marquer l’Histoire »

Dans sa conférence de presse, ce samedi, Luis Enrique a laissé entendre qu’il craignait ce déplacement. « Nantes, c’est un déplacement compliqué dans un stade difficile, a-t-il expliqué. On a joué il y a trois jours. On ira là-bas pour bien débuter notre championnat, et pour gagner le match. » Globalement, l’Espagnol a fait part de son ambition, toujours intacte. « On veut gagner tous les titres, a-t-il soutenu. On veut continuer de marquer l’Histoire. On veut gagner une deuxième fois la Ligue des champions. Ce sera très difficile, mais c’est très motivant ! »