OM Mercato : Medhi Benatia annonce une fin de mercato très animée
PSG Mercato : le PSG rétablit sa vérité dans le feuilleton Gianluigi Donnarumma

William Tertrin
15 août 2025

Dans le très tendu feuilleton Gianluigi Donnarumma, le PSG a tenu à rétablir la vérité.

Le feuilleton autour de Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain connaît un tournant compliqué. Mardi, Enzo Raiola, agent du gardien de 26 ans, a exposé les raisons pour lesquelles les négociations pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2026, ont échoué. Désormais écarté et poussé vers la sortie, Donnarumma se retrouve au centre d’une controverse médiatique.

« Une partie de l’histoire a été donnée seulement »

Le PSG, de son côté, a tenu à rectifier la version donnée par l’entourage du joueur, rapporte Le Parisien. Selon un connaisseur du dossier : « Donnarumma s’est vu proposer un nouveau contrat, faisant de lui, à nouveau, l’un des gardiens de but les mieux payés au monde, mais il en voulait plus. Luis Enrique a donc dit : ‘D’accord, passons à autre chose’ ».

Une source interne précise également : « Une grande charge émotionnelle entoure ce dossier. Mais nous avons la conscience tranquille et nous respectons Gianluigi. Son entourage a raconté sa version des faits mais une partie de l’histoire a été donnée seulement et pas son intégralité ». Ainsi, malgré un contrat généreux et des négociations avancées, le départ de Donnarumma semble désormais inévitable, laissant derrière lui un épisode teinté d’émotions et de désaccords.

