FC Nantes – PSG : Zabarnyi savoure sa première victorieuse et son transfert à Paris

Après la victoire à Nantes, la recrue ukrainienne du PSG s’est confiée.

Le PSG a réussi sa rentrée en Ligue 1 avec une victoire 1-0 à Nantes hier soir. L’entrée des tauliers à l’heure de jeu a fait la différence. C’est Vitinha qui a inscrit le seul but de la rencontre d’une frappe déviée aux abords de la surface, prenant Anthony Lopes à contre pied. Luis Enrique avait aligné une équipe « bis », et en défense centrale, la recrue llia Zabarnyi, associé à Lucas Beraldo, a vécu une première sous le maillot parisien assez tranquille.

Zabarnyi : « J’aime cette pression, ça va me faire grandir »

«Lucas (ndlr : Chevalier) et Illia ont joué à très bon niveau, ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l’équipe. C’est le premier match de la saison, on est tranquille et confiant », a commenté Luis Enrique. L’ancien joueur de Bournemouth est lui aussi passé en zone mixte et il n’a pas caché sa satisfaction. « J’ai pris beaucoup de plaisir, a-t-il glissé. Je me suis plutôt bien senti. Je ne connais pas mes coéquipiers depuis longtemps mais il y a des joueurs incroyables. » L’Ukrainien est aussi revenu sur son transfert, long à se dessiner… « Ça a été très long, ça a pris du temps, mais je suis très heureux d’être ici et tout le monde veut me mettre dans les meilleures conditions. C’est un grand club, je dois gagner les duels, je dois tout gagner, mais j’aime cette pression, ça va me faire grandir. Mon but est d’aider du mieux possible, je vais me battre pour eux que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Je suis très heureux ici».