PSG Mercato : enfin un indésirable en moins à Paris ?

À 28 ans, le milieu de terrain portugais Renato Sanches serait enfin proche de quitter le Paris Saint-Germain pour relancer sa carrière en Grèce.

🟥 Rumeur

Renato Sanches est enfin sur le point de quitter le PSG ! Selon des sources grecques, confirmées par A Bola, le milieu portugais devrait rejoindre le Panathinaikos sous forme de prêt. Un deal qui pourrait être officialisé dans les prochains jours, et qui permettrait au club de la capitale d’alléger un effectif encore encombré de joueurs en manque de temps de jeu.

À 28 ans, Sanches traverse une période charnière de sa carrière. Brillant à ses débuts avec Benfica puis champion d’Europe 2016 avec le Portugal, le joueur n’a jamais confirmé les immenses espoirs placés en lui. Miné par les blessures, irrégulier dans ses performances, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement au PSG, où il était arrivé en 2022 pour 15 M€.

Un soulagement sportif et financier pour le PSG ?

Après un prêt mitigé à Benfica la saison dernière (21 matchs, 1 but), le milieu box-to-box a choisi la Grèce pour tenter de se relancer. À Athènes, il retrouvera Rui Vitória, l’entraîneur qui l’avait lancé en pro à Benfica et qui avait su tirer le meilleur de lui lors de la saison 2015/16 (35 apparitions). Un cadre rassurant, dans un championnat où il devrait bénéficier de responsabilités et de temps de jeu.

Ce départ marque aussi un soulagement pour le PSG. Régulièrement annoncé sur le départ, Sanches n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique. Paris espère désormais que ce prêt permettra non seulement de libérer de l’espace dans son milieu de terrain, mais aussi de relancer un joueur dont la valeur marchande a chuté ces dernières années.