PSG : nouvelle polémique sur fond de guerre LFP – beIN

Le PSG a été le seul club de l’élite à ne pas jouer le jeu avec Ligue 1+ lors de la première journée de championnat. Une attitude qu’excuse le patron de LFP Média…

Nicolas De Tavernost était sur RMC hier soir et il a annoncé la bonne nouvelle : Ligue 1+ compte déjà plus de 600.000 abonnés. La chaîne qui retransmet 8 des 9 matches de chaque journée cartonne, ce qui laisse à penser que les clubs de l’élite pourront de nouveau avoir des droits TV lors des prochains mois. Ce succès s’explique notamment par le fait que les clubs ont ouvert leurs portes à Ligue 1+, ce qu’ils n’avaient pas fait avec DAZN, par exemple. Tous ? Non, seul le PSG ne s’est pas prêter au jeu. Une attitude qui a été notée par de nombreux observateurs mais quasiment personne n’a fait le lien avec beIN, en conflit avec la LFP.

De Tavernost excuse le PSG

La chaîne qatarie continue de se faire tirer l’oreille pour le versement des droits TV, ce qui a occasionné une passe d’armes entre son président et De Tavernost. BeIN souhaitait notamment un assouplissement des règles de diffusion en vigueur quand il y avait plusieurs opérateurs. Maintenant qu’elle est toute seule, elle souhaiterait par exemple ne plus être limitée à huit matches du PSG ou pouvoir retransmettre deux rencontres de suite d’un même club. La LFP ne transigeant pas, ou peu, c’est donc la guerre froide. D’où la posture du PSG, qui a le même patron.

Mais Nicolas De Tavernost n’a pas voulu faire le lien. Il a même excusé le club de la capitale ! « J’ai vu le PSG à Nantes, ils ont fait des choses qu’on leur a demandées, c’était convivial. D’autre part, c’est vrai qu’ils ont un statut, ils arrivent, le nombre de compétition, donc ils font très attention au sportif. Donc c’est normal qu’ils fassent attention, après, c’est à nous de les convaincre et je pense qu’ils nous observent aussi, en se disant: « Est-ce que ça va marcher ou pas ? », « Est-ce que les fans et les supporters sont contents de cette chaîne ou pas ? ». C’est-à-dire que c’est un peu comme tout le monde. Si ça avait été un échec, personne ne nous aurait suivi. Maintenant que c’est un succès, on peut dire que c’est un succès, en tout cas le démarrage, on va avoir beaucoup d’adhésion, je le souhaite, dont celle du PSG. »