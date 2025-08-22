LOSC Mercato : gros coup de théâtre pour Zhegrova !
PSG Mercato : un flop a trouvé preneur et ça va bien embêter l’OM !

Renato Sanches en action avec le Benfica lors du Mondial des Clubs.
Raphaël Nouet
22 août 2025

Pas retenu par le PSG mais encore sous contrat pour deux ans, Renato Sanches (28 ans) va être prêté au Panathinaikos. Qui, de fait, va abandonner la piste Azzedine Ounahi (OM)…

🟩 Accord proche

Ce vendredi, L’Equipe annonce que Renato Sanches est sur le point d’être prêté par le PSG au Panathinaïkos. Après une saison 2024-25 décevante du côté du Benfica Lisbonne, son club formateur, où il a encore enchaîné les blessures, le milieu portugais de 28 ans semblait parti pour s’engager avec Trabzonspor. Mais, au dernier moment, le club grec a devancé l’écurie turque et s’apprête donc à officialiser le prêt de l’ancien grand espoir lusitanien, une fois que celui-ci aura passé sa visite médicale.

Il va être prêté avec option d’achat au Panathinaikos

Sous contrat pour encore deux ans, Renato Sanches est poussé vers la sortie par le PSG. Mais peu de clubs s’intéressent à lui désormais, conscients que son physique est très fragile. Ce prêt au Panathinaïkos sera assorti d’une option d’achat mais il y a peu de chances qu’elle soit levée. Les Verts d’Athènes en avaient une à 12 M€ pour le Marseillais Azzedine Ounahi mais, alors qu’ils souhaitaient faire revenir le Marocain, ils ont expliqué ne pas avoir de tels moyens, malgré des ventes conséquentes cet été.

D’ailleurs, ce prêt de Renato Sanches au Pana va contrarier l’OM, qui cherche à se débarrasser d’Ounahi. Le milieu offensif a longtemps été en contacts avec les Grecs, avant d’annoncer vouloir rebondir dans l’un des cinq grands championnats européens. Il aurait des touches en Espagne mais, si celles-ci n’aboutissent pas, l’OM aurait pu le prêter à nouveau au Panathinaikos ou le vendre à prix cassé, comme les Grecs l’espéraient. Sauf que maintenant qu’ils ont pris Sanches, ils n’ont plus besoin de renforcer ce secteur…

« Le coup d’œil de But FC »

« Les dirigeants du PSG feraient mieux de résilier le contrat de Renato Sanches, plutôt que de le conserver encore deux ans. Car il ne fait aucun doute qu’aucun club n’acceptera de verser une indemnité pour un joueur aussi fragile. Et que le Panathinaikos ne paye pas l’intégralité de son salaire. Paris devrait arrêter les frais tout de suite. »

MercatoPSG
