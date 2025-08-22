PSG – Angers : Luis Enrique déjà prêt à sortir l’artillerie lourde ! 

Pour son premier match à domicile de la saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne fait pas dans la dentelle et devrait aligner un onze de gala face à Angers en ouverture de la deuxième journée (20h45).

Luis Enrique n’a pas l’intention de ménager ses stars et sort déjà l’artillerie lourde au PSG. D’après L’Équipe, le technicien espagnol devrait s’appuyer sur une défense solide avec Lucas Chevalier dans les buts, protégé par Marquinhos et Pacho dans l’axe, tandis qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes occuperont les couloirs. Au milieu, la triplette Vitinha – Fabián Ruiz – Rúben Neves promet de donner le tempo, entre créativité, impact et contrôle du jeu.

Mais c’est surtout devant que l’armada parisienne impressionne. Avec Ousmane Dembélé sur l’aile droite, Khvicha Kvaratskhelia sur la gauche et Désiré Doué en soutien, Paris aligne une ligne offensive du tonnerre, capable de faire exploser n’importe quelle défense. Un trio bourré de vitesse, de dribbles et de créativité, qui devrait mettre le feu au Parc.

Face à un Angers déterminé mais largement outsider, le PSG affiche clairement ses ambitions : envoyer un message dès la deuxième journée et montrer que cette saison, l’équipe veut frapper fort dès le début de saison.