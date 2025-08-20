PSG Mercato : Donnarumma a dit oui à son prochain club ! 

Gianluigi Donnarumma a trouvé un accord de principe avec Manchester City pour un contrat longue durée jusqu’en 2030. Le gardien du PSG, en fin de cycle à Paris, pourrait bientôt prendre la direction de l’Angleterre pour rejoindre l’armada de Pep Guardiola.

🟥 Rumeur

Le deal n’est pas encore officiel, mais les contours du départ de Gianluigi Donnaruma se précisent au PSG. Selon Nicolo Schira, Manchester City avance concrètement sur le recrutement du portier italien, actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain. L’opération dépend d’un autre mouvement majeur : le départ d’Ederson.

Le gardien brésilien aurait déjà trouvé un accord personnel avec Galatasaray, qui rêve de l’attirer comme star de son projet. Si les derniers détails sont réglés, le jeu de chaises musicales pourrait être lancé : Ederson en Turquie, Donnarumma à Manchester. Pour City, ce serait un renfort de poids. Donnarumma, 26 ans seulement, reste considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde, capable de marquer la décennie à venir.

Sa taille, sa présence et son expérience internationale avec l’Italie (vainqueur de l’Euro 2021) en font un profil taillé pour la Premier League et pour les grandes soirées européennes. Les prochains jours seront décisifs, mais tout semble indiquer que Donnarumma et le PSG vont se séparer. Et si le dossier Ederson se conclut rapidement, l’un des transferts les plus marquants de l’été pourrait bien devenir réalité.