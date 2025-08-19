FC Nantes : Kita se fait dézinguer pour son hommage au PSG

Alors que tout le monde au sein du FC Nantes lui disait qu’il s’agissait d’une mauvaise idée, Waldemar Kita a décidé de rendre hommage au PSG pour son titre de champion d’Europe. Une mauvaise idée…

Dans l’interview accordée au JDD, Waldemar Kita avait prévenu qu’il allait rendre hommage au PSG avant le match entre son FC Nantes et le club de la capitale dimanche. On apprend ce mardi que beaucoup de monde au FCN le lui avait déconseillé. Mais, comme à son habitude, l’homme d’affaires s’est entêté. Résultat : grosse bronca de la Beaujoire et propos déplacés du Franco-Polonais. Dans L’After, Jean-Louis Tourre s’est payé Kita, déclarant qu’il était vraiment sur une autre planète.

« Il est dans son monde »

« On m’a expliqué que cette initiative était de son propre chef et qu’au club, on avait essayé de le dissuader d’aller saluer les Parisiens comme ça mais il est parti bille en tête dans son truc en disant que les champions devaient être honorés. Il y a une énorme différence entre la réalité du FC Nantes et celle de Waldemar Kita. Mais il y a aussi un énorme décalage entre lui et le football en règle générale. C’est fini le temps où toute la France était derrière le Saint-Etienne des années 70, le Bordeaux des années 80 ou l’OM des années 90. Pas grand monde en France ne va se mettre derrière le PSG. Je n’imaginais pas les supporters nantais applaudir les Parisiens ou l’hommage de Kita à une demi-heure du match. »

« Pourquoi fait-il ça ? Pour se mettre bien avec Nasser (al-Khelaïfi) ? Pour faire un peu de politique ? Ou alors, il y croit vraiment, à son truc ? En plus, je trouve que le message envoyé à ses joueurs et à son entraîneur à une demi-heure du match n’était pas terrible. Il est dans son monde. On ne l’a pas forcément découvert hier mais il a franchi un cap supplémentaire dimanche soir… Il doit être convaincu que le titre en C1 du PSG va ruisseler sur la Ligue 1, va mettre un coup de projecteur mais je n’en suis pas du tout convaincu.