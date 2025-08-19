OM Mercato : ça bouge pour Rowe, Maupay et Ounahi !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : Kita se fait dézinguer pour son hommage au PSG

Waldemar Kita en tribune présidentielle lors du match entre le FC Nantes et le PSG.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Alors que tout le monde au sein du FC Nantes lui disait qu’il s’agissait d’une mauvaise idée, Waldemar Kita a décidé de rendre hommage au PSG pour son titre de champion d’Europe. Une mauvaise idée…

Dans l’interview accordée au JDD, Waldemar Kita avait prévenu qu’il allait rendre hommage au PSG avant le match entre son FC Nantes et le club de la capitale dimanche. On apprend ce mardi que beaucoup de monde au FCN le lui avait déconseillé. Mais, comme à son habitude, l’homme d’affaires s’est entêté. Résultat : grosse bronca de la Beaujoire et propos déplacés du Franco-Polonais. Dans L’After, Jean-Louis Tourre s’est payé Kita, déclarant qu’il était vraiment sur une autre planète.

« Il est dans son monde »

« On m’a expliqué que cette initiative était de son propre chef et qu’au club, on avait essayé de le dissuader d’aller saluer les Parisiens comme ça mais il est parti bille en tête dans son truc en disant que les champions devaient être honorés. Il y a une énorme différence entre la réalité du FC Nantes et celle de Waldemar Kita. Mais il y a aussi un énorme décalage entre lui et le football en règle générale. C’est fini le temps où toute la France était derrière le Saint-Etienne des années 70, le Bordeaux des années 80 ou l’OM des années 90. Pas grand monde en France ne va se mettre derrière le PSG. Je n’imaginais pas les supporters nantais applaudir les Parisiens ou l’hommage de Kita à une demi-heure du match. »

« Pourquoi fait-il ça ? Pour se mettre bien avec Nasser (al-Khelaïfi) ? Pour faire un peu de politique ? Ou alors, il y croit vraiment, à son truc ? En plus, je trouve que le message envoyé à ses joueurs et à son entraîneur à une demi-heure du match n’était pas terrible. Il est dans son monde. On ne l’a pas forcément découvert hier mais il a franchi un cap supplémentaire dimanche soir… Il doit être convaincu que le titre en C1 du PSG va ruisseler sur la Ligue 1, va mettre un coup de projecteur mais je n’en suis pas du tout convaincu.

FC NantesLigue 1
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet