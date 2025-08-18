FC Nantes : deux recrues ont marqué des points contre le PSG, Leroux et Cozza pointés du doigt

Lors de la défaite face au PSG, Leroux et Cozza sont passés à côté de leur match. Ce qui n’est pas le cas de deux recrues du FCN…

Le PSG a réussi sa rentrée en Ligue 1 avec une victoire 1-0 à Nantes hier soir. L’entrée des tauliers à l’heure de jeu a fait la différence. C’est Vitinha qui a inscrit le seul but de la rencontre d’une frappe déviée aux abords de la surface, prenant Anthony Lopes à contre pied. A l’issue de la rencontre, Luis Castro s’est montré plutôt rassurant sur la prestation de son équipe.

Awaziem et Benhattab ont bien débuté

« Les joueurs ont donné une image très bonne contre une très bonne équipe. On va monter le niveau», a soutenu le Portugais, qui a notamment apprécié le match du jeune Tylel Tati (17 ans). A ses côtés, Awaziem a été solide pour son retour, et une autre recrue, Yassine Benhattab, prêté l’an dernier, a également réalisé un bon match. Dans Ouest-France, les deux joueurs ont obtenu un 6/10, meilleur note chez les Canaris. En revanche, le quotidien régional attribue un 3 à Nicolas Cozza, et un 2 à Louis Leroux. Une note particulièrement sévère, même s’il est vrai que le jeune milieu est clairement passé à côté de son match. A noter que Leroux est crédité d’un 4 dans L’Equipe, qui attribue la meilleure note à Amian (6) et la plus mauvaise à Mohamed (3).