Stade Rennais Mercato : Kalimuendo revient sur son départ du SRFC
FC Nantes – PSG : Anthony Lopes pointe ce qui manque encore aux Canaris

Laurent Hess
18 août 2025

Malgré la défaite face à Paris, le portier du FC Nantes se veut confiant.

Le PSG a réussi sa rentrée en Ligue 1 avec une victoire 1-0 à Nantes hier soir. L’entrée des tauliers à l’heure de jeu a fait la différence. C’est Vitinha qui a inscrit le seul but de la rencontre d’une frappe déviée aux abords de la surface, prenant Anthony Lopes à contre pied. Mais à l’issue de la rencontre, le gardien nantais s’est montré plutôt rassurant sur la prestation de son équipe. « On a essayé de saisir notre chance mais je pense qu’on a manqué de justesse offensivement, peut-être aussi sous le coup de la fatigue. Ils nous ont pas mal fait courir aussi. Je pense qu’il y avait de la fatigue, cela a créé un manque de lucidité », a commenté l’ancien lyonnais.

Il veut croire en des jours meilleurs pour le FC Nantes

Avant d’ajouter, soucieux de positiver… « Ils n’ont pas grand-chose non plus : ce but contré, ce but refusé. On a manqué un peu d’intelligence, je dirais, c’était un but évitable. Mais je pense que, dans cet état d’esprit qu’on a montré, la défaite fait mal. Il faut continuer sur ce même état d’esprit et on aura des soirées beaucoup plus heureuses. » Lucide mais positif, Lopes.

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

