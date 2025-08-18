FC Nantes – PSG : Anthony Lopes pointe ce qui manque encore aux Canaris

Malgré la défaite face à Paris, le portier du FC Nantes se veut confiant.

Le PSG a réussi sa rentrée en Ligue 1 avec une victoire 1-0 à Nantes hier soir. L’entrée des tauliers à l’heure de jeu a fait la différence. C’est Vitinha qui a inscrit le seul but de la rencontre d’une frappe déviée aux abords de la surface, prenant Anthony Lopes à contre pied. Mais à l’issue de la rencontre, le gardien nantais s’est montré plutôt rassurant sur la prestation de son équipe. « On a essayé de saisir notre chance mais je pense qu’on a manqué de justesse offensivement, peut-être aussi sous le coup de la fatigue. Ils nous ont pas mal fait courir aussi. Je pense qu’il y avait de la fatigue, cela a créé un manque de lucidité », a commenté l’ancien lyonnais.

Il veut croire en des jours meilleurs pour le FC Nantes

Avant d’ajouter, soucieux de positiver… « Ils n’ont pas grand-chose non plus : ce but contré, ce but refusé. On a manqué un peu d’intelligence, je dirais, c’était un but évitable. Mais je pense que, dans cet état d’esprit qu’on a montré, la défaite fait mal. Il faut continuer sur ce même état d’esprit et on aura des soirées beaucoup plus heureuses. » Lucide mais positif, Lopes.